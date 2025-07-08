По Челябинску 8 июля прошел парад семей

Награды получили пары-долгожители, молодые и многодетные семьи

Челябинске в День семьи, любви и верности превратился в эпицентр тепла и единства. Третий год подряд город проводит масштабный «Парад семей», который в этом году впервые прошел при поддержке администрации города.





Сотни горожан — от малышей до почтенных старожилов — заполнили улицы и парк имени Гагарина, чтобы отпраздновать главные ценности: любовь, верность и семейные узы.





Праздничное шествие началось у памятника И. В. Курчатову, где колонны участников с шарами, флагами и плакатами двинулись к парку имени Гагарина. Среди них были семьи разных поколений — от малышей в колясках до седых супругов, держащихся за руки. К 19:00 торжественная процессия достигла главной сцены, где уже звучали первые аккорды праздничного концерта.





Открыл церемонию глава города Алексей Лошкин.

«Любовь, семья и верность — триада, каждая часть которой и есть основа всего. Любовь зарождается в семье, там же растет и сохраняется семья. И верность, как строгий страж любви, оберегает семью от распада. Желаю тем, кто в браке, чтобы супружество ваше было крепче алмаза. Ну, а тем, кто еще в поиске, пусть господь пошлет спутника, единственного и на всю жизнь», — обратился к челябинцам мэр.





Особые аплодисменты заслужили пары, которым вручили знак отличия «Семейное счастье». Эти награды получили супруги Мавлютовы, посвятившие жизнь строительству и воспитавшие троих детей; семья Савельевых — настоящая династия военных, где сыновья и внуки продолжают служить Отечеству; а также Юмасултановы, создавшие трудовую строительную династию. Их истории стали живым примером того, как любовь и взаимное уважение помогают преодолевать любые испытания.





«Главный урок жизни в браке — умение прощать друг друга и быть терпимыми к друг другу, принимать все недостатки и несовершенства брака. Совместные семейные воспоминания помогают согревать отношения. Единственный совет для молодых пар и семей — любите друг друга, несмотря на преграды, цените и уважайте каждый момент в вашей общей семейной жизни», — поделилась своим мнением семейная пара Любови и Игоря Маклаковых, которые вместе уже почти 35 лет.





Концертная программа порадовала зрителей разнообразием: от народных танцев ансамбля «Задумка» до современных кей-поп ритмов в исполнении команды ROYAL HUNTERS. Детские коллективы, такие как вокальный ансамбль «Горенка», вызывали умиление зрителей, а трогательные песни о семье заставили многих вспомнить о самом важном.

В течение вечера на сцене чествовали семьи разных категорий: молодые пары, многодетные родители и супруги, прожившие вместе полвека. Завершился праздник выступлением групп «Классный час» и «Андже». Гости расходились с улыбками, чувствуя, что такой день запомнится надолго.

Автор: Алена Мордовина