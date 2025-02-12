Певица Юта дала концерт для участников СВО в военной части Чебаркуля

Второй год подряд артистка проводит тур по городам России, чтобы своим творчеством поддержать военнослужащих и их семьи



Вечером 11 февраля в Чебаркуле большой зал клуба военной части заполнился до отказа. Публика подпевала, слова любимых песен каждый давно запомнил наизусть. Кто-то украдкой смахивал набежавшие слезы, кто-то впадал в задумчивость и мысленно переносился в места боевых действий.





«Мы единая большая команда, которая работает на нашу общую победу. Деятели культуры дарят свое сердце, свое творчество, делятся эмоциями со зрителями, в зоне СВО и за линией фронта. Каждый такой концерт особенно важен. Песни Юты поддерживают ребят в зоне боевого соприкосновения, помогают людям в тылу, вселяют веру и надежду», — комментирует заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

Песни любимых артистов — это маяк, который помогает бойцам держаться, напоминает о родном доме, о близких людях. Когда ты на переднем крае, в зоне СВО, музыка помогает справляться с трудностями, ведет к новым победам.

Среди слушателей на концерте оказался и сержант Михаил Максимов, участник СВО, который после тяжелого ранения продолжает службу в чебаркульской военной части.





«Можно сказать, что положительный образ армии сформировался у меня еще в юности благодаря песне Юты „Жили-были“. Сериал „Солдаты“ тогда только вышел на экраны и увлек меня. Песня оказалась настолько вдохновляющей, что я часто вспоминал ее на переднем крае, в зоне СВО. Приятно, что у нас в части состоялся концерт Юты. Мы чувствуем внимание к себе, появляется повод двигаться вперед, вдохновляться нашими победами», — рассказывает Михаил Максимов.

Со сцены Юта поблагодарила губернатора Челябинской области Алексея Текслера за возможность выступить с большим концертом перед военнослужащими и их семьями.





Прозвучали любимые всеми композиции Юты «Za Россию», «Живи», «Струна», «Братишка», «Я буду ждать тебя» и другие. Не обошлось и без хитов, проверенных временем.

«Очень уважаю Юту как певицу! Сама пою ее песни, когда нахожусь в зоне СВО. Песня „Za Россию“, „Струна“ — самые прекрасные композиции. Все песни Юты поднимают боевой дух. Этот концерт доставил нам массу удовольствия! Я пришла сюда вместе с сыновьями, они тоже в восторге», — делится зрительница Ольга, военный психолог.

Почти после каждой композиции к сцене выходили люди с цветами, с милыми подарками для любимой артистки. Для каждого у Юты нашлось доброе слово, а после концерта певицу еще час не отпускали, так всем хотелось получить фотографию на память!





«Урал — моя родина, я свердловчанка. Я с замиранием сердца вышла на эту сцену. Сегодня мы с залом находились на одной волне, это ощущение искренности и чистоты стало абсолютно обоюдным. Реакция зала бесценна, буду помнить ее всю жизнь. Такая публика может быть только на Урале, на родине. Ради таких моментов стоит жить. Каждый из нас вносит свой посильный вклад в победу. Стараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы поднять людям настроение, добавить надежды и сделать их счастливее», — говорит певица Юта.

В ближайшие дни Юта даст концерт для раненых бойцов в челябинском военном госпитале и примет участие в записи телеконцерта «Свои песни».



