Песни души: в Челябинске состоялся первый Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле»

Зрители устроили артистам горячий прием: подпевали, пускались в пляс, плакали и аплодировали

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Четыре часа музыки, знакомых и любимых с детства песен в исполнении профессиональных коллективов из Удмуртии, Башкирии, Северной Осетии-Алании, Вологды, Ставрополья, Челябинска и Магнитогорска, сотни зрителей, которые заполнили трибуны дворца спорта «Юность» и пели вместе с артистами — все это о первом Всероссийском певческом фестивале «Русское поле».

Его придумала первая леди Челябинской области, общественный деятель Ирина Текслер. И в этот вечер она была в зале:

«Я благодарю всех, кто пришел сегодня во дворец спорта „Юность“, спасибо, что услышали наш призыв о смене дислокации. Погода нас не балует, но уральцы не боятся непогоды, тем более, смотрите, какие коллективы приехали в Челябинск, чтобы подарить вам этот праздник», — обратилась Ирина Николаевна к зрителям со словами благодарности.

И зритель тоже был больше чем благодарный. Зал в едином порыве вставал с мест, когда звучали «Господа офицеры» Олега Газманова, — многие глотали слезы, а некоторые плакали, не сдерживаясь.

Люди подпевали впитанным с молоком матери песням из советских фильмов, песням со старых пластинок, казачьим, народным, современным, военным — русским.

Мощь русской песни пробивала навылет не только тех, кто был в зале, но и тех, кто следил за трансляцией на телеканале ОТВ.

Четырех часов не хватило, чтобы вспомнить все песни, которые жители огромной России знают и поют с детства, отметила после Ирина Текслер, а запрос на сохранение русской культуры сегодня огромный:

«У нас в Челябинской области очень насыщенная культурная повестка, очень много событий, но было очевидно, что нашей русской культуре мы уделяем недостаточно внимания, а запрос на это сейчас очень большой. Мы подумали, что только у нас в области много хоровых коллективов, а по всей стране их бессчетное количество. И все они берегут, сохраняют русскую культуру. И возникла идея такого фестиваля, который мы планируем сделать традиционным», — сказала она.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал идею о ежегодном хоровом фестивале «Русское поле». Глава региона поднялся на сцену в финале грандиозного концерта, попросил прощения, что был не с начала — на область обрушился дождевой паводок, и он весь день работал в пострадавших районах, а потом признался: и то, что увидел, произвело на него огромное впечатление:

«Наша песня — это наша душа, и сегодня мы могли в этом убедиться. Мне кажется, такой замечательный фестиваль нужно сделать ежегодным», — сказал он под бурные аплодисменты зала.

Глава региона также выразил благодарность всем участникам этого праздника песни, организаторам фестиваля и своей супруге:

«Спасибо моей дорогой супруге Ирине. Она придумала этот фестиваль. Спасибо, дорогая, я тебя люблю. В добрый путь!»

В финале грандиозного концерта вместе со сводным хором и всем залом губернатор исполнил гимн России.