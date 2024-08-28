Передвижной фестиваль «Челябинская область — большая семья» побывал в Нагайбакском районе

Гости провели время весело и с пользой

Во вторник, 27 августа, в Нагайбакском районе прошел передвижной фестиваль «Челябинская область — большая семья». Традиционно его программа предусматривает множество полезностей и активностей для жителей каждого города и района, куда приезжает фестиваль, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На центральной площади имени Ленина шатры для приема жителей, мастер-классов и консультаций установили еще накануне.

В 12:00 началась работа площадок: министерств и главных управлений, общественных приемных губернатора и омбудсменов. Весь день жителей консультировали специалисты региональных министерств здравоохранения, социальных отношений, образования и науки, культуры, физической культуры и спорта, главного управления по труду и занятости, главного управления молодежной политики.



На фестивале жители Нагайбакского района также могли обратиться за консультацией к медикам. В Доме детского творчества можно было сходить на прием к кардиологу, педиатру, дерматологу.

Одновременно с работой ведомств развернулась ярмарка и шла культурная программа на сцене со спектаклями и игровой программой для детей.

Завершился фестиваль награждением семейных династий и концертной программой.