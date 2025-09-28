Педагог-фотограф медитирует над пейзажами Южного Урала

Даниил Силантьев снимает природу уже 9 лет

Живописные пейзажи, дикие животные и… Млечный Путь. Челябинский педагог не только наслаждается красотами природы, но и снимает их. Даниил Силантьев признается: фотография для него — своего рода медитация. Сегодня он поделился с Первым областным информагентством своими работами. Смотрим, наслаждаемся и ностальгируем по ушедшему лету.





«Жизнь у нас такая быстрая, насыщенная, городская. Когда попадаешь в какое-то место уединения и одиночества, хочется оставить эти моменты в памяти», — делится с нами фотограф.



Даниил снимает с 2014 года. В фотографию он пришел вместе с новой профессией — инструктор детско-юношеского туризма. Работая в школе учителем биологии, он организовывал походы с детьми. Конечно же, брал с собой фотоаппарат. Сейчас Даниил преподает в Челябинском институте развития образования, но о своем хобби не забыл.



«Важно выходить за рамки привычного графика и привычных маршрутов. Пейзажная фотография — выход из зоны комфорта. Это помогает искать новые ракурсы, виды», — рассказывает Даниил.

В основном челябинец снимает южноуральские достопримечательности. Задача фотографа — прийти «в золотые часы», чтобы отснять удивительное состояние света и погоды. Обычно у Даниила есть всего полчаса до темноты, чтобы снять по-настоящему красивые кадры. И, судя по всему, это действительно помогает — фотошопа на снимках совсем нет.









Даниил раскрыл нам топ своих любимых мест в регионе. Удивительно, а может и нет, но для него самым дремучим уголком Южного Урала стал национальный парк «Зигальга».



«В нем чувствуешь себя в наиболее диких, отчужденных условиях. Там меньше шанс встретить толпу туристов. Хотя интересные и необычные кадры мне удавалось снять в «Таганае», «Зюраткуле» и на Тургояке. Стоит только свернуть с привычного маршрута, найти подходящее время и погоду — и удача определенно подвернется», — продолжает он.



Наш земляк не только снимает природу, но и выигрывает международные фотоконкурсы. Например, недавно стал лауреатом конкурса «Самая красивая страна» от Русского географического сообщества.