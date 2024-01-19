Париж, Берлин, Варна поддержали самовыдвижение Владимира Путина

Жители Уральской Европы оставили подписи за его участие в президентских выборах

В Челябинской области продолжают работу пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах. Жители южноуральских сел с европейскими названиями — Париж, Берлин, Варна — в эти дни собрали свои подписи, передает корреспондент информагентства.

Пункты сбора подписей здесь организованы в местных отделениях партии «Единая Россия». В селе Париж Нагайбакского района, известном своей Эйфелевой башней, которая служит вышкой сотовой связи, на сбор подписей собираются и стар и млад. Селяне приходят целыми семьями. Здесь давно привыкли к названиями своего села и поэтому редко соотносят себя с парижанами французскими.

«Мы — россияне, мы переживаем за судьбу и будущее своей страны. В сельском Доме культуры каждую неделю собираются женщины-волонтеры, которые плетут маскировочные сети и шьют плащ-палатки для бойцов спецоперации. В этом и есть наша сила — в единении, когда тяжело и когда легко. Мы и на праздники все вместе, на наш полумарафон так вообще съезжаются не только гости, но, прежде всего, вся наша местная родня. Поэтому прийти на выборы или поставить подпись в поддержку действующего президента — это часть нашей жизни, часть нашей парижской судьбы», — говорит местная жительница Софья Мамидалина.



Такого же мнения и жители Варны, Берлина, Фершампенуаза, Касселя, Лейпцига и других сел с европейскими названиями. Потомки казаков, чей подвиг лег в основу своеобразного географического памятника на территории Челябинской области, с честью хранят историю и ценности своих предков и земляков: единство, гордость за родной край, служение Отечеству.





На сбор подписей собираются трудовыми коллективами и делегациями. Выборы президента состоятся 15—17 марта 2024 года. На участие в голосовании уже заявились 11 кандидатов, 8 из которых — выдвиженцы от партий. Владимир Путин подал заявление на самовыдвижение.