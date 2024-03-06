Пара из Челябинской области поженилась на Всемирном фестивале молодежи

Красивую свадьбу сыграли педагоги Виктория Иванова и Савелий Тарасов

«Мы познакомились три года назад на конкурсе, где оба были в составе экспертного жюри, но встречаться начали только спустя полгода. Предложение Савелий мне сделал полтора года назад, в декабре мы подали заявление в ЗАГС и запланировали свадьбу летом этого года в Санкт-Петербурге. Когда нам предложили поменять планы, Савелий согласился сразу, а мне потребовалось немного больше времени, чтобы собраться с мыслями и перестроиться. Было немного страшно, но очень радостно, потому что теперь мы семья»,

— рассказала Виктория корреспонденту «Первого областного».

«Предыдущий год был Годом педагога и наставника — для нас он значимый. А этот год по указу президента посвящен семье. И сегодня, 5 марта, в день, когда на фестивале все мероприятия проходят под лозунгом „Сохраним семью во имя мира и детей“, мы создали свою семью на просторах Города молодежи. Это очень символично и запомнится на всю жизнь»,

— поделился Савелий.