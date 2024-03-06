На Всемирном фестивале молодежи родилась новая семья челябинцев. Под девизом «Семья во имя детей и мира» красивую церемонию бракосочетания провели молодые педагоги Виктория Иванова и Савелий Тарасов, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Виктория — заместитель директора Областного центра дополнительного образования детей. Савелий — выпускник Челябинского педагогического колледжа № 1 и будущий педагог начальных классов. «Мы познакомились три года назад на конкурсе, где оба были в составе экспертного жюри, но встречаться начали только спустя полгода. Предложение Савелий мне сделал полтора года назад, в декабре мы подали заявление в ЗАГС и запланировали свадьбу летом этого года в Санкт-Петербурге. Когда нам предложили поменять планы, Савелий согласился сразу, а мне потребовалось немного больше времени, чтобы собраться с мыслями и перестроиться. Было немного страшно, но очень радостно, потому что теперь мы семья», — рассказала Виктория корреспонденту «Первого областного».
Организаторы ВФМ помогли молодоженам выбрать свадебные образы: Виктории и Савелию подобрали платье и костюм, портные позаботились о безупречной посадке нарядов, а владельцы салона доставили их на площадку. «Предыдущий год был Годом педагога и наставника — для нас он значимый. А этот год по указу президента посвящен семье. И сегодня, 5 марта, в день, когда на фестивале все мероприятия проходят под лозунгом „Сохраним семью во имя мира и детей“, мы создали свою семью на просторах Города молодежи. Это очень символично и запомнится на всю жизнь», — поделился Савелий.
Влюбленные произнесли трогательные клятвы и сказали друг другу заветное «да». Церемония собрала гостей со всего мира. От одной из авиакомпаний молодожены получили сертификат на перелет в любой город России.
Напомним, что накануне челябинские повара представили традиционные блюда Южного Урала
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