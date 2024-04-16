Традиционная помывка памятников и мемориальных объектов после зимы стартовала в Челябинске.
Подрядчики уже отмыли:
Памятник «На новый путь»
Памятник героям тыла Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. «Танк»
Памятник С. М. Цвиллингу
Памятник «Орленок»
Памятник И. В. Курчатову
Памятную арку «Ленинградский мост»
Также с 15 апреля начались массовые субботники, которые продлятся до 21 апреля.
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