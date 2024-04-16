Традиционная помывка памятников и мемориальных объектов после зимы стартовала в Челябинске.

Подрядчики уже отмыли: 

Памятник «На новый путь»


Памятник героям тыла Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. «Танк»


Памятник С. М. Цвиллингу


Памятник «Орленок»


Памятник И. В. Курчатову 


Памятную арку «Ленинградский мост»


Также с 15 апреля начались массовые субботники, которые продлятся до 21 апреля.