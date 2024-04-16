Памятники в Челябинске начали отмывать после зимнего сезона

Об этом сообщает городское управление культуры

Традиционная помывка памятников и мемориальных объектов после зимы стартовала в Челябинске.Подрядчики уже отмыли:Памятник «На новый путь»Памятник героям тыла Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. «Танк»Памятник С. М. ЦвиллингуПамятник «Орленок»Памятник И. В. КурчатовуПамятную арку «Ленинградский мост»Также с 15 апреля начались массовые субботники, которые продлятся до 21 апреля.