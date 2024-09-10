Отвести ребенка в художественную школу челябинцам обойдется в среднем в 7 тысяч рублей

И это без материалов для лепки и инструментов для пленэров

В сентябре у детей начинается не только школа, но и дополнительные секции и кружки. Кто-то отправляется на гитару, кто-то на дзюдо, некоторые идут шить. Ваша покорная слуга и сама когда-то перепробовала множество дополнительных занятий — от бальных танцев (на которые сходила ровно два раза) до театра моды. Но большую часть своего детства отдала «художке». Каждый год на уроки требовались материалы, холсты докупались постоянно, а про карандаши и краски, вообще, помолчим — расходный материал. А сколько стоит собрать ребенка в художественную школу сегодня? Мы прошлись по канцелярским отделам и магазинам товаров для творчества.

В садике и средней школе, естественно, материалы корреспонденту закупали родители. И хотя цены десять лет назад были ниже, родным юных художников было не позавидовать. Сейчас — тем более, чуть ли не миллионером нужно быть. Отправиться мы решили в четыре магазина: два канцелярских и два специализированных. Сразу заметим: на что-то цены одинаковы везде, но вот материалы и качество товаров очень различаются.

Сравнивать цены решили на стандартный набор художника: папку для листов формата А3, гуашь, акварель, кисти из белки и синтетики, альбомы для набросков, ватман и акварельную бумагу формата А3, сухую пастель, наборы простых и акварельных карандашей, уголь и палитру. Звучит уже внушительно? А это мы еще не взяли в расчет стульчик для пленэра (вдруг ребенку не понравится в художке и он не останется до лета?), материалы для лепки (по памяти знаем — всегда можно найти ненужные пластилин, глину и стеки; в крайнем случае, уничтожить чужую потерянную работу) и мелочь типа ластиков, канцелярских ножей, бумажного скотча, пенала для кистей (можно и резинкой перемотать) и баночек (разве не во всех «художках» выдают жестяные банки из-под консервов?).

Папки художников можно найти за 300 рублей, а можно — за 3 тысячи. В основном, это связано с количеством отделов, дополнительных кармашков, и «жесткостью» стенок. В канцелярском и книжном магазинах самые дешевые мягкие варианты обойдутся в 350-500 рублей. Хотите с Гарри Поттером — отдайте уже в два раза больше, 1050 рублей. С жесткими стенками обойдется в 1700, причем в профессиональном художественном такая же будет стоить 1300. В салоне неподалеку от ЮУрГУ точно такую же можно найти за 2100, с дополнительными кармашками — за 3000 рублей.

Набор гуаши в 12 цветов в канцелярских отделах стоит по 400-500 рублей, но есть проблема: качественных «Сонет» и «Мастер-класс» от фирмы «Невская палитра» не найти. Придется покупать «Каляку-Маляку» — согласитесь, коробку с таким названием даже стыдно на уроке доставать. Хорошие же краски продаются сейчас в художественных отделах (хотя корреспонденту в свое время покупали в обычном магазине у дома). В салоне на цирке 12 цветов «Сонета» обойдутся в 450 рублей, такие же у ЮУрГУ — 1200 рублей, «Мастер-класс» же 1400. С акварелью примерно такая же история: качественные — только в художественных магазинах. В книжных и канцтоварах можно найти дешевый «Луч», 28 цветов за 280 рублей, но с такой краской могут «завернуть» преподаватели. Обычно родителей просят покупать «Невскую палитру». В магазинах для художников акварель в наборах мы нашли по 650 рублей за 16 цветов и 2200 за 12 цветов. Можно собрать набор и самим — отдельные цвета стоят по 80, 150, 200 и 300 рублей.

Вариант с последнего фото лучше не покупать, но в некоторых магазинах есть только такие акварели

На кисти ценовой разброс в зависимости от толщины. Стартуют цены (во всех магазинах) от 50-60 рублей, самые толстые — по 200-300. И это мы говорим о синтетике. Белку и пони в канцелярских можно найти по 20, 30, 50 рублей; самые толстые будут в районе 650-690, но это зависит от качества ворса (не будет ли оставаться вместе с красками на холсте) и его состава — есть чисто белка, а есть микс. В художественных салонах белка стартует от 200 и доходит до 600, микс — 100-300 рублей. А вот тоненькие кисти из соболя или колонка будут стоить уже 650 (а некоторые и по 3200), толстые — около 1500 рублей.

Стоимость бумаги тоже разнится по качеству. Акварельная формата А3 без ярко выраженного рельефа может стоить по 50-140 рублей за один лист. Наборы из 20 листов можно найти по 500 рублей, причем качество листов будет отличным — корреспондент и сам писал на таких. Ватман для черчения везде примерно стоит по 15-30 рублей за лист (а представьте, сколько их понадобится за год). А мы вообще советуем лайфхак: покупаете ватман А2 за 40 рублей и режете пополам — вот вам уже два А3.

В чем же разводить краски? Конечно, в палитре. Самые маленькие стоят по 45 рублей, самые большие —150-180.

Для набросков можно взять скетчбуки и блокноты с тонкой бумагой по 70-100 рублей, маленький альбомчик А5 даже за 35 рублей можно найти. Потолще — уже по 170-370 рублей, с красивым дизайном или твердой обложкой — по 450, 600; акварельные — по 140-500 рублей (в зависимости от количества листов), рекорд — 1100 рублей за 20 листов. Наборы акварельных листов А4 обойдутся в 260 рублей за 20 штук, 250 за 10 штук и даже 1000 рублей за те же 10 листов.

Набор из 10 простых карандашей от дважды твердого до дважды мягкого по жесткости стоят, в среднем, 300-400 рублей, фирмы Koh-i-Noor бывают и по 80-100 рублей за штуку. Английская фирма Derwent примерно 1000 рублей за 12 карандашей, но с поставками в последнее время проблемы. К слову, наборы Koh-i-Noor тоже пропали с полок— раньше же можно было купить в любом отделе канцтоваров. Самые простые цветные акварельные карандаши идут примерно по 440 рублей за 18 цветов, Koh-i-Noor 12 цветов обойдутся в 720 рублей, английские Derwent у ЮУрГУ можно купить поштучно по 300-350 рублей.

Сухая пастель «Сонет» в книжном и канцелярском стоит 1300 рублей за 36 цветов, в художественном на цирке — 850. В профессиональных отделах для творцов можно закупиться и по 260 за один цветной мелок. Угольные карандаши, в среднем, по 80 рублей, сангина — 170-220 (хотя можно найти и экземпляры по 35 рублей).

Сотрудница художественного отдела на цирке рассказала, что иногда родители стараются купить все самое дорогое, но это неправильно. Во-первых, есть много дешевых аналогов, а во-вторых, у ребенка может не оказаться любви к рисованию или таланта. И тогда деньги окажутся потрачены зря.

А еще можно отслеживать на маркетплейсах скидки на товары: большие наборы акварели есть и по тысяче рублей, а папки художника с кучей кармашков — по 800.

Если собирать набор из качественных, но не самых дорогих материалов, то итоговая сумма составит около 7 тысяч рублей. И это, напомним, без ластиков, пеналов, цветных ручек, ножей, стульчиков, глины и стеков. Некоторые же сразу берут мольберты для рисования дома. Да и кистей в нашем расчете всего шесть, а бумаги — на первые полгода учебы. И половину товаров мы посчитали по минимальной стоимости, то есть не самого лучшего качества: настоящие привередливые художники акварельную бумагу дешевле 200 рублей за лист даже не смотрят.

А нам только жалко, что не удалось попасть в легендарный художественный салон на Кировке — хоть в онлайн-картах он и «открыт», табличка «закрыто» не снимается с него уже довольно давно. По воспоминаниям челябинцев, цены там всегда были высокими, но полюбоваться атмосферным интерьером хотелось — в детстве вашей покорной слуге покупали здесь краски, но в голове ничего из четырехлетнего возраста не сохранилось.