Открытие «Вахты Памяти — 2024» состоялось в Челябинске

Поисковый сезон открыли более 100 бойцов отряда

Сегодня в Челябинске состоялось открытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти — 2024». Обычно мероприятие проходит у Вечного огня, но сегодня погода внесла свои коррективы, и оно состоялось в региональном правительстве.

Собравшихся бойцов поисковых отрядов поприветствовал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

«От себя лично и от лица губернатора Челябинской области Алексея Текслера приветствую всех вас. Важно видеть, что ежегодно поисковые отряды выходят в традиционные экспедиции весной каждого года. Отряды делают все, чтобы сохранить историческую память. В это непростое время приятно, что вы продолжатели тех традиций, которые живут, которые ценны для всего государства и для нас с вами», — отметил Вадим Евдокимов.

Бойцы проводят большую, плодотворную работу по сохранению захоронений, помогают ветеранам, работают в архивах, чтобы выяснить имена погибших героев.

«Сегодня формируется современная история России, и она должна быть понятной для всех», — говорит Вадим Евдокимов.

Челябинка Анна Важенина поисками занимается достаточно давно, и для нее это важное и ответственное дело.

«Историческую память мне заложили с детства. Я понимаю важность того, что нужно сохранять эту историю, чтобы в дальнейшем не повторить ошибок. Кто-то же должен заниматься тем, чтобы восстанавливать память и имена этих героев. Мы будем и дальше заниматься увековечиванием имен наших героев», — рассказывает Анна.

Отметим, что по результатам поискового сезона 2023 года челябинскими поисковиками было найдено 85 останков воинов, 10 родственников павших воинов, наград и именных вещей — 2. Также были установлены имена четверых без вести пропавших и уточнены 124 фамилии воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях города Троицка, судьба которых была ранее неизвестна.

В конце апреля 12 поисковых объединений отправятся в полевые экспедиции и начнут поисковые работы на территории сражений во время Великой Отечественной войны в Ленинградской, Волгоградской, Новгородской и Тверской областях.