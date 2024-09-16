В Челябинске открылась фотовыставка «Призма 15/90». В нее вошли кадры фотокорреспондентов ИА «Первое областное» о жизни Южного Урала и его жителях — их эмоции и истории. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.
Выставку посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Джаз-бэнд «Уральский диксиленд» встречал гостей зажигательной музыкой.
Председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер отметил фото, где фотографы подловили эмоции героев.
Генеральный директор медиахолдинга «Первый областной» Анна Воронова поздравила коллег с 15‑летием сетевого издания 1obl.ru.
Фотографии можно посмотреть не только на больших экранах, но и на тач-панелях.
Кстати, любой желающий может попробовать себя в роли журналиста, корректора или смм-специалиста.
Фотовыставка работает в мультимедийном парке «Россия — моя история». Посмотреть на снимки можно с 14 сентября по 13 ноября этого года ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход свободный.