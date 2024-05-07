#ОтдохнуИпоеду! На трассе А‑310 в Челябинской области прошла акция для дальнобойщиков

Военно‑полевой пит‑стоп «Отдохну и поеду» был приурочен к 9 Мая

Военно-полевая кухня, походный чай и задушевные беседы с — ни много ни мало — начальником областной Госавтоинспекции и главным дорожником региона. В Челябинской области, на 26-м километре федеральной трассы А-310 Челябинск — Троицк, прошла профилактическая акция, направленная на обеспечение безопасности водителей большегрузных транспортных средств.









Военно-полевой пит-стоп для дальнобойщиков «Отдохну и поеду» провели ФКУ Упрдор «Южный Урал» и Госавтоинспекция Челябинской области.





Впрочем, помимо нескольких десятков водителей большегрузов, участниками акции дорожников, приуроченной ко Дню Победы, стали и водители легковушек.





Присоединиться к акции могли все желающие, сделав фотографию с хештегами #ОтдохнуИпоеду! и #НеГониЖизньОдна!









Представители ФКУ Упрдор «Южный Урал» организовали площадку для отдыха с угощением: настоящей томленой военной кашей, чаем на местных яблоках, сушками с домашним вареньем и выпечным «солдатским» хлебом.

Беседовали с гостями — о качестве дорог и безопасном вождении — руководитель УГИБДД по Челябинской области полковник полиции Иван Путков и начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

«Больше всего времени на дороге проводят современные ямщики, дальнобойщики, и наши пит-стопы — возможность как получить обратную связь по содержанию и ремонту федеральных трасс, так и просто по-человечески пообщаться за чашкой чая, узнать, чем дышат и о чем думают те, для кого мы дороги строим. Благодарен Алексею Белкину, кулинару, боевому офицеру, который поддержал инициативу поздравления участников движения с 9 Мая и сделал возможным такой теплый, тематический праздник для всех нас», — подчеркнул начальник управления Владимир Муравьев.

Сотрудники Госавтоинспекции раздали водителям памятки по безопасному вождению, листовки с контактами всех дежурно-диспетчерских служб и памятные сувениры ко Дню Победы, напомнив о необходимости соблюдения режима сна и отдыха при дальнем следовании по федеральным трассам.