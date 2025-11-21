От глины до идеального кирпича: на челябинском заводе показали, как рождается стройматериал

Прежде чем попасть на конвейер, масса должна «созреть»

Конвейер безостановочно движется, и по нему, как по детской железной дороге, едет глина. В цехе пахнет землей и теплом. Это завод «Кемма», где прямо на наших глазах обычная глина из карьера превращается в современный, точный и прочный кирпич. Подробнее — в фоторепортаже ИА «Первое областное».





Процесс начинается за несколько километров от завода — в карьерах. Именно оттуда, с четырех месторождений, привозят сырье. Но путь его к печи долог. Прежде чем стать кирпичом, глина должна «созреть». Ее складируют в высокие конусы, где она вылеживается до трех лет. Только так она набирает нужные для производства свойства.





Созревшую глину ждет серьезная переработка. Сначала большие твердые куски породы поступают на дробилки, где их измельчают до состояния гравия фракцией до 16 миллиметров. Потом — еще более тонкий помол. Именно на этом этапе решается, каким будет кирпич — фактурным или гладким.





После помола масса смешивается с водой и отправляется в шахтозапасник — огромный бункер, где глина окончательно созревает еще трое суток, превращаясь в однородную пластичную субстанцию.

Дальше — формовка. Современное оборудование позволяет создавать кирпичи практически любых форматов. Сырые, еще мягкие бруски укладывают на вагонетки, которые, как выяснилось, завод производит самостоятельно, как и оснастку для формовки — то, что раньше заказывали за рубежом.





«От карьера до готового изделия — всего десять дней», — отмечает главный технолог предприятия Наталья Ветрова.

Следующая остановка — сушилка. Здесь при температуре до 80 градусов будущий кирпич проводит 48 часов, постепенно теряя влагу и набирая прочность. Процесс непрерывный: пока одни партии сохнут, другие уже идут на обжиг.





Финальный аккорд — печь. Она же — сердце завода. Именно здесь, при температуре около 1000 градусов, глина окончательно преображается, становясь тем самым прочным и надежным строительным материалом.





На выходе из печи кирпич остывает, упаковывается и отправляется на склад. Ежемесячно этот отлаженный конвейер выпускает около 6,5 миллиона штук кирпича.



