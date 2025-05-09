Около 80 фронтовых машин вышли сегодня на торжественный марш в Челябинске

В одном строю с «катюшей» и тридцатьчетверкой встали современные машины и беспилотники

В этом году парад Победы в Челябинске отличился расширенным показом военной техники. Фронтовые «друзья» и «подруги», автомобили времен Великой Отечественной, вышли на марш в Челябинске наряду с современнейшими образцами военной техники, такими как комплекс реактивной системы залпового огня «Смерч» и комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Форпост». Колонну военной техники запечатлели журналисты ИА «Первое областное».

Всего в торжественном построении было задействовано 78 единиц техники. Зрители торжественного построения увидели три единицы уникальной реактивной артиллерии разных типов — боевую машину, машину заряжания и командно-штабную машину, а также раритетную технику времен Великой Отечественной войны.





Колонну автобронетанковой техники времен Великой Отечественной и послевоенного периода возглавил легендарный танк Т‑34, который выпускался на Челябинском тракторном заводе и составлял основу бронетанковых войск Красной армии.

Танк «Челябинский колхозник» одним из первых прорвался через укрепления окруженных фашистских войск в Сталинграде и завершил освобождение города. В настоящее время этот танк установлен на Мамаевом кургане в мемориальном комплексе Волгограда.





Такими танками наши земляки вооружили добровольцев-танкистов Уральского добровольческого танкового корпуса, в состав которого вошла легендарная 63‑я Гвардейская танковая бригада.

Экипаж танка «Гвардия» первым ворвался в город Львов, а стрелок-радист Александр Марченко водрузил красный флаг на городской ратуше. В мае 1945 года тридцатьчетверка под командованием челябинца Ивана Гончаренко поставила победную точку в Великой Отечественной войне, ворвавшись в Прагу.





Зрители увидели тяжелый танк ИС-3, разработанный в Челябинске в конструкторском бюро под руководством Николая Духова и выпускавшийся на Челябинском Кировском заводе — нынешнем «ЧТЗ-Уралтрак». Вооруженный 122‑миллиметровой пушкой в литой башне из уральской стали, с мощным дизельным двигателем, он не имел себе равных на завершающем этапе Великой Отечественной войны.

Самоходная артиллерийская установка ИСУ‑152 «Зверобой», современный комплекс реактивной системы залпового огня 9К515 «Торнадо‑С», боевая машина 9А54, предназначенная для поражения на дальних подступах бронированной техники, транспортно-заряжающая машина 9Т255, предназначенная для транспортировки, временного хранения, заряжания и разряжания боевых машин в любых погодных условиях.





На марш вышли многоосные тяжелые колесные и гусеничные тягачи, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, а также комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Форпост», предназначенный для ведения воздушной разведки объектов противника в масштабе времени, близком к реальному, и для выдачи данных для целеуказания ударным огневым средствам, а также УАЗы, КамАЗы и, разумеется, наши, миасские, «Уралы».





Автомобильную технику времен Великой Отечественной войны — тяжелые армейские мотоциклы с коляской, армейские легковые вездеходы ГАЗ‑67 с полевой кухней, американские «Виллисы» и «Доджи», знакомые всем по военным фильмам и кадрам кинохроники, легендарную фронтовую подругу-полуторку представили челябинцам военно-исторические клубы «Дивизион» и «Аса», а также местные страйкбольные клубы.