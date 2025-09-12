Около 300 тысяч южноуральцев уже проголосовали на выборах в Заксобрание

Самые ответственные пришли на участки в первый день и с самого утра

Почти 300 тысяч человек уже проголосовали на выборах в Заксобрание Челябинской области. Это около 10 процентов от общего числа избирателей. Единый день голосования продлится три дня, но самые ответственные граждане пришли на участки в первый день и с самого утра. В их числе и фотокорреспонденты ИА «Первое областное», которые «открыли» участки в Курчатовском, Металлургическом и Советском районах.

Пожилые челябинцы активно голосуют на дому. Наш корреспондент вместе с членами УИК побывал в гостях у нескольких человек, которые побеспокоились и заранее пригласили «выборы» к себе.

Эратиаде Константиновне 98 лет, она всю жизнь работала учителем истории, преподавала в ЮУрГУ. И сегодня для нее было важно отдать свой голос.

«Несмотря на свой возраст, мама интересуется политикой и ей небезразлично, кто будет у власти и какое будущее нас ждет», — рассказала дочь Елена.

Напомним, в эти дни в Челябинской области проходит 40 кампаний, помимо депутатов областного парламента выбирают представителей местного самоуправления в 39 округах, всего будет распределено 783 мандата.

Избирательные участки ждут южноуральцев вас с 08:00 до 20:00.

Если вы не можете прийти по уважительной причине, вы можете проголосовать дома. Для этого можно обратиться в свою участковую комиссию (УИК) до 14:00 14 сентября — сделать это можно устно или письменно.