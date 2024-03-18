Около 12 тысяч челябинцев собрал митинг-концерт «Крымская весна» в парке Гагарина

В праздничном мероприятии приняли участие представители партий, общественники и обычные жители города

Челябинцы ярко отметили 10-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией: митинг-концерт «Крымская весна» в парке имени Гагарина собрал почти 12 тысяч человек — в том числе представителей политических партий, общественных и волонтерских организаций.

Собравшихся приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что 18 марта — особенный день в жизни страны.

«Десять лет назад в состав нашей страны вернулись Крым и Севастополь. Это исторические наши территории, но самое главное, что под крыло России вернулись наши соотечественники, нас стало больше, мы стали сильнее. И сегодня наша страна освобождает Донбасс и Новороссию, и мы обязательно победим!» — обратился к землякам глава региона.

Алексей Текслер также поблагодарил южноуральцев за активную гражданскую позицию и поддержку президента Владимира Путина на прошедших выборах.

«Мы проголосовали за победу, мы проголосовали за нашего президента. Наш регион сделал большой вклад в победу Владимира Владимировича Путина: у нас исторические показатели явки, исторические показатели голосования за президента. Всем огромное спасибо за вашу поддержку, за вашу гражданскую позицию. Вместе мы продолжим развитие нашего региона и страны, будем отстаивать интересы нашей великой родины — России», — сказал он.

Специальным гостем митинга-концерта стала группа «Земляне».

Напомним, территории полуострова Крым с расположенными на них Республикой Крым и Севастополем, которые до этого входили в состав Украины, официально вошли в состав Российской Федерации 18 марта 2014 года. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным.