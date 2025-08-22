Огромный триколор развернули в Челябинске в День флага России

А горожанам раздали трехцветные нагрудные ленточки

22 августа отмечается День Государственного флага РФ. К этой дате в Челябинске приурочили яркую акцию: в центре города волонтеры растянули огромное трехцветное полотнище. Как это было, запечатлел наш фотокорреспондент Дмитрий Сопильняк.

Волонтеры акции раздавали трехцветные ленточки горожанам.

А потом, как ковром, закрыли площадь у памятнику Курчатову разноцветной тканью.

«Российский флаг объединил сегодня всю страну. Пацаны, которые сейчас находятся на специальной военной операции, идут с ним в бой. Волонтеры отвозят с ним в зону СВО гуманитарную помощь. И в тылу люди также работают под этим знаменем. Мы должны чтить этот государственный символ и гордиться им», — говорит участник акции ветеран СВО челябинец Сергей Бормотов.

Кстати, вы знаете, что российский триколор символизирует мир, чистоту (белый цвет), веру и верность (синий цвет), а также энергию, силу и кровь, пролитую за Отечество (красный цвет).