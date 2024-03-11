Общественники проверили доступность избирательных участков в Челябинске

По итогам осмотра омбудсмен обратилась к администрации города

Вокруг многих избирательных участков не убран снег, парковки для инвалидов заняты машинами водителей без ограничений, а с крыш прямо над пешеходными дорожками нависают ледяные глыбы — такими за пять дней до выборов президента увидели три помещения, где расположены избирательные участки, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко и председатель Общественной палаты региона Николай Дейнеко.

В ходе выезда 11 марта они оценили соответствие избирательных участков необходимым требованиям безопасности и доступности для граждан, в том числе с ограничениями по здоровью.

Так, оказалось, что к избирательному участку № 2056, расположенному в кинотеатре имени Пушкина, невозможно подъехать на инвалидной коляске — дорогу перекрывает смерзшийся снег.

У школы № 51 (Агалакова, 46, участок № 2023 подъемник для колясок не работает, а у Дворца детского творчества (Доватора, 15, участки № 2083 и 2085) — пандус есть и даже соответствует всем требованиям, однако прямо над ним угрожающе нависла солидная ледяная глыба.

«Мы сейчас смотрим, в первую очередь, пути подхода к избирательным участкам, в том числе для людей, имеющих ограничения по здоровью, это важно, поскольку не весь город и не все крыши очищены от снега. В дни голосования ожидаем плюсовую температуру — можно себе представить, в какую кашу превратится весь неубранный снег. Во Дворце детского творчества на Доватора, 15, например, перекрыт доступ к пандусу, потому что с крыши свисают глыбы льда. Председатель УИК уверяет, что до 15 марта устранят проблему, но мы обеспокоены», — говорит Юлия Сударенко.

Как пояснил директор дворца, председатель УИК № 2083 Александр Шайхисламов, такая ситуация на его памяти возникла впервые за 12 лет.

«Крыша у дворца самоскатная. Вызывали верхолазов, ежедневно контролируем. Специалисты нас заверили, что до старта выборов лед сойдет полностью. По прогнозу ожидаем благоприятную погоду», — рассказал он.

Юлия Сударенко пообещала заехать и проверить это 14 марта.

«По всем проверенным участкам есть замечания. Рекомендовали очистить тротуары от снега, адресуем все просьбы в администрацию Челябинска. Хочу обратить внимание глав всех муниципалитетов на необходимость обеспечить уборку снега на подходах к избирательным участкам, чтобы жители могли спокойно, а главное, безопасно, добраться и проголосовать», — добавил председатель ОПЧО Николай Дейнеко.

Руководителям УИКов рекомендовано обеспечить максимальную доступность участков для голосующих: проследить, чтобы парковки для инвалидов были свободны, чтобы при необходимости человек на коляске без сопровождения мог позвонить и попросить его сопроводить до кабинки; для слабовидящих на участках должны быть предусмотрены таблички, выполненные шрифтом Брайля, для людей с ограничениями по слуху есть возможность обеспечить сурдоперевод посредством видеоконференции.

Также проверяющие обращают особое внимание на наличие резервных помещений для голосования при чрезвычайной ситуации; исправность электроснабжения, телефонной связи, эвакуационных выходов, пожарной сигнализации и огнетушителей; на наличие оборудования для видеонаблюдения. Проверяется технологическое оборудование для проведения голосования, наличие сейфов для хранения документации.