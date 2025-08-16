Оборудование и 5 тонн гуманитарки отправили в зону СВО из Челябинской области

В сборе помощи бойцам и населению Донбасса участвовали все министерства региона

Накануне, 15 августа, из Челябинска в зону проведения спецоперации отправились несколько автомобилей с оборудованием для военнослужащих и гуманитарным грузом для жителей новых территорий. В сборе имущества, организатором которого выступило министерство общественной безопасности Челябинской области, приняли участие все министерства региона, сообщили в пресс-службе регионального Минбезопасности.

Для бойцов по поручению губернатора Алексея Текслера закупили дроны, детекторы обнаружения и подавители дронов, мотоциклы, инструменты и многое другое.

Вторая часть груза предназначена для гражданского населения Донбасса — тех, кто из-за атак ВСУ потерял имущество. Им отправили продукты, медикаменты, средства личной гигиены, одеяла, строительные инструменты и многое другое — всего около пяти тонн груза.

«Мы знаем, что в зоне боевых действий оказывается много гражданских, которые теряют кров, имущество, и им нужны элементарные вещи для жизни. Мы предложили другим министерствам поучаствовать в сборе гуманитарной помощи, и все откликнулись на наш призыв»,— сказал министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб.

Челябинская область регулярно отправляет в зону СВО гуманитарную помощь и технику. Но такого масштаба — впервые.

Правительство региона продолжит оказывать всестороннюю поддержку бойцов и гражданского населения.