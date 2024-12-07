Областной фестиваль «Уральские валенки» прошел в Кусе

В программе — ярмарки, мастер-классы и зимние забавы

Сегодня, 7 декабря, в Кусе на территории Центра активного отдыха «Евразия» прошел областной фестиваль народного творчества и ремесел «Уральские валенки». Эта теплая зимняя обувь была повсюду: на ярмарках, мастер-классах и даже на сцене. Мы съездили на фестиваль и привезли красивый фоторепортаж.

Мероприятие получилось ярким: на сцене выступали танцевальные и музыкальные коллективы. Песни — о валенках, зиме и Урале.

После гостей фестиваля поприветствовала общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер:

«Это уже шестой по счету фестиваль, и я уверена, что он по своей популярности будет равен и Бушуйскому фестивалю, и Бажовскому, и будет собирать много-много друзей»,— сказала Ирина Текслер.





Гости фестиваля принимали участие в самых разных активностях: водили хороводы, играли в хоккей в валенках, танцевали на снегу.







После можно было немного отдохнуть в кафе под открытым небом и согреться горячим напитком.



Но особое внимание, конечно же, было уделено валенкам. Их можно было приобрести на ярмарке. Мастера представили изделия на любой вкус: тут и простые валенки, и с декором, и даже с картинами.











На мастер-классах всех желающих учили создавать или расписывать валенки.







А еще в рамках фестиваля состоялся конкурс на самый красивый и необычный костюм в виде валенка. Свои наряды конкурсанты представили в виде музыкальной миниатюры.







Лучшие костюм и номер выбирали зрители.