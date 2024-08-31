Новый хоккейный сезон в Челябинске открыли масштабным фестивалем

Болельщикам «Трактора» представили обновленный состав команды

Сегодня, 31 августа, в Челябинске у ледовой арены «Трактор» прошел Traktor Winline fest, посвященный открытию нового хоккейного сезона. Для зрителей организовали несколько интересных локаций, выступление легенды русского рэпа Гуфа и популярной группы Gayazovs Brothers. Болельщикам хоккейного клуба «Трактор» представили обновленный состав команды на предстоящий сезон, передает ИА «Первое областное».

В составе «Трактора» в этом сезоне новые не только игроки, но и тренеры. При этом основу клуба — ребят, которые в прошлом сезоне взяли бронзу, — сохранили. Перед презентацией клуба болельщикам со спортсменами пообщался губернатор Алексей Текслер.

«Третьего места нам мало. Я считаю, что надо делать следующий шаг в этом году, поэтому у нас амбициозные цели. Мы всегда говорим, что наша цель — это Кубок. Хотел бы, чтобы мы от слов перешли к делу. Считаю, что у нас хороший сплав молодости и опыта, много ребят-чемпионов. Самое важное — это команда. Нужно быть одним целым, нужно биться друг за друга, за команду, за болельщиков, за наш большой клуб»,— сказал Алексей Текслер спортсменам.

На сцене губернатор представил игроков клуба и пожелал им удачи в предстоящем сезоне.

Новыми игроками «Трактора» стали нападающие Александр Кадейкин, Андрей Светлаков, Дилан Сикьюра, защитники Марсель Ибрагимов и Стивен Кэмпфер.



Сам фестиваль начался еще в три часа дня. Для гостей подготовили новое лазерное и проекционное шоу, локации со стритболом, граффити, BMX-контестом и другими развлечениями и экстремальными видами спорта.







Вечером после презентации обновленного состава клуба свои хиты исполнили рэп-исполнитель Гуф и дуэт Gayazovs Brothers.







По оценкам организаторов, фестиваль посетили почти 30 тысяч человек.





