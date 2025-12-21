Новогодняя благотворительная акция завершилась лепкой снеговиков в Челябинске

В парке Гагарина прошел настоящий праздник для тех, кто исполняет мечты детей

Сегодня, 21 декабря, благотворительная акция «Снеговики-добряки» завершилась ярким флешмобом в Челябинске. Волшебники, которые исполняли и продолжат исполнять желания детей, собрались в парке имени Гагарина и слепили множество снеговиков. Яркие моменты праздника — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

В этом году ценные подарки от снеговиков-добряков получат не менее 500 ребят, которые борются с серьезными заболеваниями или находятся в непростой жизненной ситуации. Снеговиков, конечно, меньше. Но посмотрите, какие они красивые!

Создавали снеговиков дружными компаниями. Активно участвовали в процессе и дети.

Особое внимание гостей праздника привлекал снеговик-рыцарь от семьи губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона вместе с супругой Ириной ежегодно принимает участие в благотворительной акции — а она в этом году проходит уже в седьмой раз — и исполняет заветные желания сразу нескольких юных южноуральцев.

На площадке парка устроили настоящий праздник с песнями, плясками, хороводами, конкурсами и фейерверком.

Но согреваться можно было не только активностями: всех участников и гостей флешмоба угощали горячим чаем.

На сцене для волшебников выступали танцевальные и вокальные коллективы. И, конечно, главный волшебник страны со своей внучкой.

«Добро не тает» — таков девиз благотворительной акции «Снеговики-добряки». И это действительно так: за годы существования акции подарки получили свыше 3,5 тысячи детей. А добрыми волшебниками для них выступили более 1300 человек.