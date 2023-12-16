Новогодний праздник для детей участников СВО прошел в Челябинске

На елку пригласили 130 ребят из разных городов и районов региона

Сегодня, 16 декабря, в театральном корпусе Челябинского государственного университета прошло новогоднее мероприятие для детей участников специальной военной операции. Новогоднюю сказку подарили 130 ребятам из 13 муниципалитетов Челябинской области, передает ИА «Первое областное».

Встречали детей аниматоры. С ними можно было пообниматься, поиграть и, конечно же, сфотографироваться.

Затем Дед Мороз и Снегурочка устроили традиционный хоровод вокруг елки с исполнением новогодних песен.

Далее — развлекательная программа и увлекательные мастер-классы. На одном из них ребята проводили различные химические опыты и могли почувствовать себя настоящими учеными.

Завершилось праздничное мероприятие вручением детям сладких подарков.