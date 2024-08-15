Новая пожарная часть в Аргаяшском районе защитит деревни от огня

Подразделение обеспечили двумя автомобилями и всем необходимым для ремонта техники

Сегодня, 15 августа, в Аргаяшском районе открыли новое пожарное депо, которое встанет на защиту четырех тысяч человек от огня. Поручение об организации такого поста ранее дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.







«Безусловно, у жителей помимо развития социальной инфраструктуры, повышения качества жизни, должна быть уверенность в личной безопасности», — сказал замгубернатора Алексей Фартыгин.





Подразделение обеспечили двумя автомобилями и всем необходимым для ремонта техники. Пожарные встанут на стражу двух поселков, семи деревень, трех школ, двух детских садов, двух фельдшерско-акушерских пунктов, клубов, детской школы искусств и детско-юношеской спортивной школы.





«Важно, чтобы каждый населенный пункт был защищен в пределах установленного законом времени прибытия первого подразделения. Оно для города составляет 10 минут, для сельских территорий 20 минут», — сообщила министр общественной безопасности Светлана Костина.





За пять лет за счет областного бюджета в регионе построили 15 зданий пожарных депо. Технику, которая выработала свой ресурс, обновили. В этом году закупили 10 пожарных машин.





Пожарную охрану в регионе развивают по поручению Алексея Текслера. Алексей Фартыгин отметил, что развитие пожарной охраны предполагает укрепление материально-технической базы областной противопожарной службы и добровольных пожарных команд, строительство пожарных депо для федеральной противопожарной службы.





«Важно, чтобы как можно больше населенных пунктов и территорий области были прикрыты профессиональными пожарными», — добавил замгубернатора.





В Челябинской области работают 127 постов добровольных пожарных команд (ДПК) и 145 постов добровольных пожарных дружин (ДПД). За четыре года работы созданы и работают 24 ДПК, в том числе в 2024 году организована работа 4 ДПК.