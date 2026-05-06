Необычный патруль поздравил челябинских водителей с Днем Победы

Приезжих встречали кадеты, Росавтодор, гаишники и аккордеонист

На въезде в Челябинск со стороны Екатеринбурга водителей встречал необычный патруль Победы. Жителей и гостей города поздравили с наступающим праздником, сообщает «КП-Челябинск».





Вместо проверки документов — теплые слова и «Катюша» под аккордеон. Сотрудники Госавтоинспекции, юные кадеты и дорожники создали праздник для всех водителей. Челябинцам и гостям города вручили георгиевские ленты, значки к 9 Мая, чай и памятки о безопасности на дорогах.





«В преддверии Дня Победы мы совместно с коллегами из Госавтоинспекции и Юнармией поздравляем автолюбителей с наступающим 9 Мая, желаем им хорошей дороги и, конечно же, мирного неба над головой», — рассказывает заместитель директора филиала ФКУ «Уралуправтодор» в Челябинске Александр Гусев.

Многие водители в ответ признаются: им важен этот день, а не подарки. Они идут на парад, готовятся. А когда увидели госавтоинспекторов, даже не напряглись. Издалека было видно нарядных девочек-кадетов и юного аккордеониста.





«Сегодня мы приняли участие в акции „Патруль Победы“ — встречали водителей попурри военных песен и дарили им георгиевские ленточки», — делится председатель Совета челябинского отделения «Движения первых» Татьяна Густова.

Она также отметила, что особенно ценно участие в акции детей. Именно им предстоит хранить память о подвиге предков.

«Этот праздник важен для всех. Наверное, это единственный общий праздник, который скрепляет всех граждан России. И конечно же, нужно приучать детей, чтобы они прониклись к этой серьезной теме. Родители, бабушки и дедушки должны этим заниматься прежде всего», — рассказал один из водителей, Александр, корреспонденту «КП-Челябинск».

Старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции Татьяна Нусс обратилась к автомобилистам с напутствием.





«Госавтоинспекция ежегодно поздравляет водителей накануне Дня Победы. Рекомендуем соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим с учетом погоды и быть внимательными. Желаем безопасных дорог!» — говорит она.

Акцию организовали челябинский Росавтодор, Госавтоинспекция Челябинской области, «Движение первых» и «Комсомольская правда». Организаторы поздравляют всех жителей региона с наступающим Днем Победы.