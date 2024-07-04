«Немногие знают, что она не всегда была чудовищем»: челябинцам покажут историю горгоны Медузы

Премьера состоится уже в предстоящие выходные

В Челябинском театре кукол гуляют нимфы, боги и герои Олимпа. Все потому, что сейчас подходят к концу заключительные репетиции предстоящей премьеры — трагикомедии «Медуза горгона». Миф о подвигах, монстрах, любви и разрушительной страсти в Челябинске если не переосмысляют, то дополняют посылами, которые тяжело считываются в детских книжках с легендами. Делимся фотографиями предстоящей премьеры в нашем фоторепортаже.

«О мужчины! Вы являетесь виною всех бед, что мы в жизни своей повстречали! Вы, мужчины, смотрите, внимайте и слушайте скорбные песни!»

Так, совсем не по-детски, начинается постановка. Три женщины в античных нарядах упрекают мужчин в их страсти, жадности, алчности. Точнее — спектакль начинается с истории нимфы Сиринкс, которая предпочла стать тростником, лишь бы не попасть в руки ужасного Пана. Продолжается история мифом о прекрасной девушке Медузе, которой не посчастливилось понравиться богу Посейдону и неудачно спрятаться в храме Афины. За осквернение священного места Афина прокляла Медузу и создала монстра со змеями вместо волос, чешуйчатым хвостом и взором, обращающим людей в камень.

«В играх богов женщины бесконечно были жертвами. Да, спектакль начинается с обвинения. Но вы еще не знаете, как он заканчивается...» — подогревает интригу режиссер Петр Васильев.

Мрачное и взрослое начало будто обещает — история будет о трагичной судьбе женщины в древнем, мужском, мире. Но дальше следует всем знакомая легенда о Персее, легендарном герое и сыне Зевса. Который, как всем известно, должен убить Медузу. Вернее, убивает раз за разом в новых экранизациях, прочтениях и ремейках.

«Я старался не смотреть то, что изобретали другие на эту тему. И у нас получился не один миф: мы берем как заглавие спектакля тему Медузы горгоны, но вообще в основе лежит миф о Персее, который с этой Медузой боролся. И, конечно, есть намеком история самой Медузы — почему она стала такой», — делится режиссер.

Фигуру Медузы журналистам так и не показали — интригу держат до премьеры. Не рассказали и о концовке спектакля, который, кажется, должен стать неким хеппи-эндом для ужасного чудовища. Не потому ли режиссер Петр Васильев обещает: «У Персея будет шанс оправдаться за всех».

На сцене перед челябинцами предстанут и актеры, и куклы. Все — в традиционных костюмах, среди традиционных колонн, куклы — с традиционной греческой горбинкой на носу. Художник Алевтина Торик поделилась, что для создания декораций пришлось вдохновляться и штудировать энциклопедии и сайты о Греции. Кукол же она придумывала из головы, не использовала референсы, но они, тем не менее, получились похожими на ее знакомых. Пускай и с комичными короткими ножками и длинными ручками.

Колоритная Греция на сцене не только в декорациях, но и в музыкальном сопровождении. Композитор Николай Морозов предложил использовать инструменты, которые каждый видел на иллюстрациях мифов Древней Греции — лиры, пановские свирели. Учиться играть на них пришлось артистам челябинского театра.

Спектакль — не просто для детей, но для осознанной аудитории — заставляет задуматься, кто все-таки является чудовищем в знакомых нам мифах и легендах. А еще — получится ли у Персея оправдаться за всех мужчин? Останется ли Медуза жива? Или вновь падет от меча, как и в сотнях пересказов мифа до?

Ответы — на премьере постановки 7, 10, 11, 12, 13 и 14 июля.