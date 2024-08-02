Натуральное, живое: Чебаркульский молочный завод представил свою продукцию губернатору

В ходе визита в Чебаркуль губернатор оценил мощности завода и поздравил его с 59‑м днем рождения

Более 140 тонн продукции ежедневно поставляет Чебаркульский молочный завод в торговые точки Челябинской области и не только. Как рассказал главе региона Алексею Текслеру гендиректор предприятия Дмитрий Гриценко, география поставок — это Челябинск, Миасс, Чебаркуль, Коркино, Копейск, Карабаш, Златоуст, Куса, Усть-Катав, Аша, Аргаяш, Касли, Трехгорный, Верхний Уфалей, Кыштым, Озерск, Снежинск, Южноуральск, Троицк, Еманжелинск, Учалы.

В ходе визита в Чебаркуль губернатор оценил мощности завода — объем ежедневной переработки составляет около 70 тысяч тонн, побывал на линии по производству масла, а также ознакомился с ассортиментом продукции — предприятие производит более 40 видов молочной продукции.

«Вся продукция у нас из натурального коровьего молока, пастеризованная, живая, свежая», — отметил Дмитрий Гриценко.

Он добавил, что на предприятии внедрены и эффективно работают системы «Меркурий» и «Честный знак».

Алексей Текслер также поздравил завод с 59-летием — день рождения предприятие отметило накануне.

Напомним, в Челябинской области с целью стимулирования развития производства молока сельхозтоваропроизводителям предоставляются субсидии. Так, в текущем году на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов на поддержку производства молока перечислено 120,6 миллиона рублей. Кроме того, на поддержку молочного животноводства из областного бюджета направлено 227,5 миллиона.

Также значительная поддержка производителям молока оказывается при реализации инвестпроектов по строительству объектов отрасли молочного животноводства. Данное направление предусматривает компенсацию до 49,9% понесенных сельхозпроизводителями затрат. Предоставленная в 2023 году из областного бюджета господдержка на возмещение части затрат на строительство и модернизацию объектов молочного животноводства составила 249,7 миллиона (хозяйствам компенсировано 34,2% от фактически понесенных затрат).

Добавим, программа стартовала в 2019 году, и с тех пор в регионе реализован 21 инвестпроект: построены семь молочных товарных ферм, пять доильных блоков, модернизированы пять ферм для содержания коров и построены четыре телятника. Сумма инвестиций за пять лет составила 2,8 миллиарда рублей.

В текущем году в рамках реализации мер господдержки молокоперерабатывающих предприятий планируется проведение мероприятий по возмещению части понесенных затрат на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции (компенсация составляет 70% фактической стоимости маркировочного оборудования, но не выше предельной стоимости маркировочного оборудования).