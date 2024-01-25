Нацпарки показали уральскую зиму на высоте более тысячи метров

Глубокие сугробы укрыли хвойные деревья от мороза

Зима в Челябинской области, несомненно, живописное время года. Особенно красива нынешняя зима, снежная, морозная и даже суровая. В информагентстве впечатлились снимками зимних пейзажей, сделанными на высоте более тысячи метров. Показываем и вам зимнюю сказку на Таганае, Зюраткуле и Зигальге.

Это снимки Владимира Титова из национального парка «Зюраткуль».

Хребет в нацпарке, пожалуй, один из самых популярных среди туристов в Челябинской области. Его высота почти 1200 метров.

Гости нацпарка любят восхождение за доступность маршрута, единение с природой и красоту Уральских гор.

А это нацпарк «Таганай». Глядя на эти снимки, сложно представить, что с сегодняшнего дня на Таганае начали отсчет спада зимы.

Природа готовится к весне.

«С сегодняшнего дня зима на Таганае должна пойти на спад. По среднемноголетним данным, среди признаков этого периода средняя температура воздуха около −13,6°С, не больше 7 процентов дней с сильными морозами, частые вьюги и метели и глубина снега не меньше 46 сантиметров», — рассказали в нацпарке.





В нацпарке «Зигальга» показали, как выглядят ели, растущие на склонах и самой вершине. Так, на «макушке» горы Поперечной они выглядят почти карликами, ведь в суровых условиях метелей и снега деревьям нужно хотя бы просто выжить.

«Здесь, на высоте без малого полторы тысячи метров, на каменистом плато существовать могут лишь самые неприхотливые. Готовые цепляться за тонкий слой почвы и не ломаться под толстым белым панцирем, в который немногочисленные деревья нарядила зима», — рассказали представители национального парка.

Специалисты пояснили, что ель — одно из самых живучих деревьев. Если дерево не выживет, корень может пустить новый побег.