«Нам очень тяжело, мы не можем в это поверить»: родители убийцы 11‑летней девочки в Симе заслушали приговор сыну

Дмитрий Моисеев получил срок в колонии строгого режима

Сегодня, 18 апреля, в Челябинском областном суде огласили приговор 37-летнему жителю Сима Дмитрию Моисееву, который 9 июля прошлого года попытался изнасиловать, жестоко избил, а потом убил 11-летнюю девочку.









Обычный слесарь из маленького городка, сам воспитывающий 11-летнюю дочь, совершил преступление, о мотивах которого можно только гадать — заседания проходили в закрытом режиме. Семью своей жертвы Моисеев знал, погибшая девочка была подругой его дочери. Вечером 9 июля жертва душегубца как раз гуляла с ней. Моисеев приехал за дочерью в парк и предложил подбросить до дома Ксению. Она так и не вернулась домой. Мать школьницы пришла в дом к обвиняемому, поскольку знала, что девочка гуляла с его дочерью. Дмитрий Моисеев сообщил, что высадил девочку недалеко от дома и ушел на ферму. После этого вместе с родителями девочки, волонтерами и полицией он участвовал в поисках.









Спустя сутки Моисеев показал, где попытался спрятать тело ребенка, — в небольшом городском леске он прикрыл убитую травой и присыпал землей.

«Перед тем как убить девочку, подсудимый нанес жертве удары руками и ногами, тупыми предметами. Смерть девочки наступила от ножевых ранений», — сообщил прокурор Иван Кравцов.



Приговор в зале суда сегодня слушала мама погибшей девочки.

Она плакала, один раз посмотрела в сторону убийцы и тут же отвела взгляд. Узнать дальнейшую судьбу сына пришли родители Моисеева — отец и мать, уже плохо стоящие на ногах, смогли вымолвить после оглашения приговора только одно:

«Нам очень тяжело, мы не можем в это поверить. Сами не разобрались, как он мог совершить такое. Просто боль», — сказала мать подсудимого.





Моисеева приговорили к 23 годам лишения свободы. Пять лет он проведет в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима. Убийца должен выплатить матери девочки миллион рублей. Приговор не окончательный и, вероятно, будет обжалован и гособвинителем, ведь на прениях для Дмитрия Моисеева запрашивали пожизненное лишение свободы.

Мама Ксюши плачет в коридоре, она не хочет говорить с журналистами, но ее отношение к приговору понятно и без слов.

— Вы знаете дочь подсудимого?

— Знаю. Всю его семью знаю. Я не буду комментировать ничего, оставьте меня в покое.

Моисеева признали виновным в убийстве, насильственных действиях сексуального характера и попытке изнасилования (статьи 105 УК РФ, 131 УК РФ, 132 УК РФ).