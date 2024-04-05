Набережную в Челябинске украсили пейзажами Аркаима

А еще милыми ежами, совами и буренками

В челябинском Арт-сквере на берегу реки Миасс открыли фотовыставку «Аркаим своими глазами». Экспозицию приурочили к 30-летию основания музея-заповедника с мировой известностью. Кадрами установки выставочного комплекса поделились в пресс-службе «Аркаима».

На выставке представлены не профессиональные, а любительские снимки гостей «Аркаима», ставшие победителями приуроченного к юбилею музея конкурса. На лучших кадрах запечатлены наиболее яркие достопримечательности Аркаимской долины, растительный и животный мир уникального степного оазиса.





Фото участников конкурса

«Мы хотим показать, что красивая история не только в Крыму, Санкт-Петербурге или где-нибудь в Венеции. Здесь у нас, буквально протяни руку — невероятные виды подлинных древних пейзажей, не застывшая за стеклом история, а вписанная в ландшафт, живая, настоящая. Тридцать лет мы показываем всем нашим гостям историю Южного Урала через историю Аркаимской долины, пришло время нашим гостям показать, какой они ее увидели», — рассказала начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Аркаим» Валентина Милованова.





Фото участников конкурса

Выставка будет работать до конца мая.