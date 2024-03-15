На закрытии фестиваля «Действуй!» Алексей Текслер пообщался с молодежью

Самые бойкие попытали счастья сделать селфи с губернатором

Во дворце спорта «Юность» в Челябинске в пятницу. 15 марта, завершается региональный молодежный фестиваль «Действуй!». Он стал продолжением Всемирного фестиваля, прошедшего неделю назад в Сочи. Губернатор Алексей Текслер посетил мероприятие, пообщался с его участниками, осмотрел площадки и даже получил фирменную игровую майку звезды мирового футбола Лионеля Месси. Подробности — в фоторепортаже.

Региональный фестиваль во дворце спорта продолжается второй день. Сегодня его почетными гостями стали студенты и делегаты из 32 стран мира — участники Всемирного фестиваля молодежи. Студенты третий день пребывают в Челябинской области.

Алексей Текслер прибыл на закрытие фестивале в конце рабочего дня. Но дворец был полон подростков, юношей и девушек. Пока глава региона осматривал интерактивные площадки фестиваля, — а в холлах были представлены зоны по изготовлению сухого душа, переработки ТБО, настольные игры, — молодежь рвалась сделать селфи с губернаторам.

Алексей Текслер с удовольствием фотографировался и общался ребятами. Так, 15-летние девочки Аня и Яна из Сосновского района признались, что даже не предполагали увидеть главу региона, а уж сфотографироваться с ним — равнозначно получить фотографию с звездой мирового уровня. Сегодня все социальные сети и чаты у южноуральской молодежи будут полниться фотографиями с губернатором.

Алексей Текслер также встретился с иностранными гостями. Они поделились с губернатором своими впечатлениями о регионе, кое-кто признался, что на Южном Урале очень холодно. Алексей Текслер на английском языке объяснил своему собеседнику, что зимы у нас могут быть и с температурой воздуха в минус 36 градусов.

Дальние гости сделали сделали Алексею Текслеру необычный подарок — игровую майку звезды мирового футбола аргентинца Лионеля Месси. Глава региона признался, что это его любимый футболист.

На закрытии фестиваля толпа ликовала на приветствии губернатора.

«Челябинская область — это регион молодых, мы активно помогаем молодежи продвигать свои проекты. Я знаю, что у нас самая яркая, самая талантливая молодежь, которая хочет сделать мир вокруг себя лучше, стремится ко всему лучшему. Потому что вы — лучшие! Наша страна, да и весь мир находятся на рубежном этапе. Некоторые страны, которые пребывают в своей исключительности, считают, что так будет всегда. С этим не согласны весь мир, Россия, и сегодня здесь на нашем региональном фестивале присутствуют ребята из более чем 30 стран мира. Они говорят о дружбе и том, что мы все равны. И это действительно так. Когда мы говорим о будущем нашей страны, мы говорим о вас. Вы — те, кто делает наш регион лучше. Я желаю вам успехов и чтобы все обязательно сбылось! Мы будем помогать вам, а вы стремитесь двигаться вперед и побеждать!» — отметил глава региона.

Сегодня фестиваль украсит группа The Hatters.