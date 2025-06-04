На Южном Урале стартовал фестиваль «Челябинская область — большая семья»

Он охватит 45 городов области

Первым городом, принявшим фестиваль, стала Аша. На площади Ленина собралось большое количество горожан. В ожидании официального открытия они участвуют в активностях, подготовленных министерствами, рисуют, поют и занимаются спортом, передает корреспондент ИА «Первое областное».





«Челябинская область — большая семья» — фестиваль, направленный на сближение жителей Южного Урала с региональными органами власти. Он пройдет в 45 городах области, с июня по сентябрь.

На площадках фестиваля горожане могут получить консультации от специалистов министерств ЖКХ, юстиции, фонда «Защитники Отечества» или обратиться в общественную приемную губернатора, аппарат уполномоченных Челябинской области.





Администрации территорий совместно с Минсельхозом организуют ярмарку местных производителей. А на сцене фестиваля с июня по сентябрь будут выступать лучшие коллективы региона.





Автор: Евгения Старцева, Ксения Рындина