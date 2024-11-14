Итоги V Регионального фестиваля сельских талантов «Творчество в село» подвели 14 ноября в Челябинске. Победителей пригласили в Южно-Уральский государственный аграрный университет на церемонию награждения. Талантливых ребят поздравила учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.
Фестиваль проходит на протяжении пяти лет. За два дня здесь выступили пятьсот инициативных и креативных участников. Они представили работы в танцевальном театральном, вокальном, инструментальном направлениях и в оригинальном жанре. Год от года уровень творческих работ растет.
«Культура и искусство — это то, что живет в наших сердцах, развивает наше общество, делает его более нравственным и гармоничным. Я очень рада, что в нашей Челябинской области так развивается государственная программа комплексной поддержки развития сельских территорий, реализуются другие национальные программы, в том числе нацпроект „Культура“», — отметила Ирина Текслер.
Ирина Текслер осмотрела выставку, где были представлены работы участников фестиваля. На выставке можно было освоить небольшой ткацкий станок и гончарный круг. Изделия ручной работы отличались тщательно проработанными деталями и привлекали внимание посетителей.
В церемонии награждения также приняли участие первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов, председатель регионального отделения «Росмолодежи» Владислав Уланов, ректор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» Светлана Черепухина.