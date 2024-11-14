На Южном Урале подвели итоги фестиваля «Творчество в село»

Свыше 500 человек со всех уголков Челябинской области представили номера в пяти номинациях

Итоги V Регионального фестиваля сельских талантов «Творчество в село» подвели 14 ноября в Челябинске. Победителей пригласили в Южно-Уральский государственный аграрный университет на церемонию награждения. Талантливых ребят поздравила учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.





Фестиваль проходит на протяжении пяти лет. За два дня здесь выступили пятьсот инициативных и креативных участников. Они представили работы в танцевальном театральном, вокальном, инструментальном направлениях и в оригинальном жанре. Год от года уровень творческих работ растет.





«Культура и искусство — это то, что живет в наших сердцах, развивает наше общество, делает его более нравственным и гармоничным. Я очень рада, что в нашей Челябинской области так развивается государственная программа комплексной поддержки развития сельских территорий, реализуются другие национальные программы, в том числе нацпроект „Культура“», — отметила Ирина Текслер.





Первая леди Челябинской области попросила ребят делиться опытом, искрой своего таланта с земляками, с подрастающим поколением.

Ирина Текслер осмотрела выставку, где были представлены работы участников фестиваля. На выставке можно было освоить небольшой ткацкий станок и гончарный круг. Изделия ручной работы отличались тщательно проработанными деталями и привлекали внимание посетителей.





В церемонии награждения также приняли участие первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов, председатель регионального отделения «Росмолодежи» Владислав Уланов, ректор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» Светлана Черепухина.