На Южном Урале почтили память татарского поэта Мусы Джалиля

В канун 118-летия героя в Челябинске состоялся митинг памяти

В Челябинске возложили цветы к памятнику татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю. День памяти был приурочен к 118-летию поэта-мученика, которое отмечается 15 февраля.

В митинге памяти приняли участие южноуральцы всех возрастов: дети прочитали стихи на русском и татарском языках, взрослые — возложили цветы к монументу.

От имени руководства Челябинской области собравшихся приветствовал начальник Отдела национальной политики Управления общественных связей правительства Андрей Резепин.

«Хочу поблагодарить Конгресс татар за сохранение памяти о выдающемся человеке и поблагодарить детей за то, что вы помните и делаете, за то, что знаете творчество Мусы Джалиля. Народ, который не помнит своих корней, не имеет будущего. И наше будущее стоит сейчас здесь, перед нами», — сказал он.

Зампредседателя Конгресса татар Челябинской области Равиль Гибадуллин передал собравшимся привет от руководителя Конгресса Лены Колесниковой, которая вместе с супругом находится сейчас в зоне СВО.

«Муса Джалиль прожил короткую, но яркую жизнь, которая и сегодня светит нам, как маяк, наполненная горячей любовью к людям. Он защищал мир от нацизма, как делают это сегодня наши бойцы», — рассказал детям Равиль Гибадуллин, пожелав, чтобы «все горячие точки прекратили свое существование».

Почтить память поэта приехали его поклонники со всей области.

«Мы приехали из Кунашака почтить память поэта и героя, который погиб за нас. Это наш интернациональный герой, мы его помним и любим. Кстати, кроме этого в регионе проводятся Джалиловские чтения, где наши дети читают его стихи как на русском, так и на татарском языке», — рассказала председатель Кунашакского отделения Конгресса татар Салима Габидуллина.

Юный Эмиль Садыков, который выступал с произведениями Джалиля рассказал, почему ему нравятся его стихи:

«Они вдохновляют всех людей, кто помнит и знает о нем. А мы — знаем и, соблюдая традиции, продолжим хранить память о нем».