На ВДНХ прозвучал гимн Челябинской области в честь 90‑летнего юбилея региона

Музыкальное произведение исполнила команда форума «Худсовет»

На выставке «Россия» перед стендом Челябинской области прозвучал гимн региона. Это произведение записали артисты известных российских оркестров, которые образовали команду музыкального форума «Худсовет». Такой творческий подарок приготовили исполнители к 90-летнему юбилею Челябинской области.

На ВДНХ сегодня продолжается празднование юбилея Челябинской области. На стенде региона сегодня устроили настоящий концерт. Музыканты творческого форума «Худсовет» сделали партитуру под определенный состав музыкантов.

«Челябинская область — первый регион, где мы провели наш форум. Здесь нас встретили очень гостеприимно и тепло. В знак благодарности мы решили поздравить жителей области с юбилеем региона в музыкальном формате», — рассказывает музыкальный продюсер проекта Елизавета Фирулик.

Исполнительный директор музыкального форума Дарья Вишня пояснила, что исполнение этого произведения будет способствовать росту узнаваемости гимна.

«На музыкальном языке мы расскажем о том, какая Челябинская область красивая, мощная, могучая. Поэтому мы нисколько не сомневались, что исполнять нужно именно гимн», — пояснила она.

В записи произведения приняли участие гобоист, артист Российского национального молодежного симфонического оркестра Бекдоолот Мырзагулов, тромбонист, солист оркестра «Новая Россия» Валентин Щербаков, трубач, солист оркестра Государственного академического Большого театра Александр Скворцов, солистки Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, держатели гранта Президента РФ — флейтистка Арина Туренко и скрипачка Василиса Крылова, а также квартет камерного оркестра Vera Arte.

В «Худсовете» сделали караоке-вариант гимна. Музыканты предлагают использовать его на уроках музыки или классных часах в общеобразовательных школах области. Получить такой вариант гимна области могут совершенно бесплатно все подписчики страницы проекта «Худсовет».