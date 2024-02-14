В Челябинске на расчистку дворов и подъездных путей к контейнерным площадкам выведено более 1600 дворников и 45 единиц техники. С проверкой по городу отправился вице-мэр Александр Астахов, передает пресс-служба администрации города.
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По поручению главы Челябинска Натальи Котовой ежедневно продолжаются проверки содержания придомовых территорий.
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Во дворах проходит очистка проездов к контейнерным площадкам, уборка сосулек и вывоз мусора.
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Вице-мэр Александр Астахов вместе с главой района Александром Орлом проверили работы в Ленинском районе.
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Они выявили несколько замечаний, которые направлены в адрес управляющих компаний. Но суть замечаний в мэрии не озвучили.
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Ранее замглавы Челябинска Александр Астахов назвал три крупные управляющие компании, которые плохо выполняют свои обязанности по уборке снега и колейности во дворах.
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Кроме того, Центр коммунального сервиса сообщил о нормализации ситуации с вывозом мусора в Челябинске после снегопадов недельной давности.

Напомним, что обстановка на дорогах Челябинска после снегопадов более-менее стабилизировалась, однако местами еще сохраняются кучи, которые порой мешают как водителям, так и пешеходам. Глава города Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии поручила сосредоточиться на вывозе снежных масс.