На трассе М-5 под Челябинском прошли учения по ликвидации последствий крупного ДТП

В тренировке участвовали спецслужбы и дорожники

На трассе М-5 «Урал» в Чебаркульском районе прошла масштабная тренировка по ликвидации последствий крупного ДТП. В ней приняли участие представители семи ведомств — спецслужбы и дорожники. Задачей учений было не просто помочь пострадавшим и расчистить дорогу, но сделать это максимально быстро и слаженно. О том, как это было — в нашем фоторепортаже.

Замысел учений: на участке автодороги столкнулись четыре автомобиля, в том числе грузовая. Зажатыми оказались восемь пострадавших, из них двое погибших и шестеро раненых. Они нуждались в срочной эвакуации и медицинской помощи. Одна из машин загорелась. Образовался дорожный затор.

Сотрудники Госавтоинспекции приступили к организации движения на аварийном участке.

В это время пожарно-спасательные подразделения занимались деблокацией людей из искореженных салонов. Действовали аккуратно, чтобы не причинить еще больших травм.

«Первостепенные действия — это, конечно, ликвидация условного возгорания транспортного средства. Далее у нас по алгоритму — оказание помощи возможным пострадавшим: это их деблокация, оказание доврачебной помощи. Соответственно, в дальнейшем прибывает скорая медицинская помощь, квалифицированный персонал, который уже сортирует пострадавших», — рассказывает замначальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ областного главка МЧС полковник внутренней службы Алексей Костюченко.

Пункт сортировки пострадавших — по тяжести травм — был организован на базе автомобиля Центра медицины катастроф. На сортировку — термин пришел из военной медицины — опытному врачу отводится минута, максимум две: оценить состояние пострадавшего, поставить предварительный диагноз и определить его в ту или иную группу.

«Наиболее тяжелым помощь оказывается в первую очередь, пострадавшим средней степени тяжести — во вторую, и наконец, легкопораженные выделяются в третью группу и после оказания помощи эвакуируются попутным транспортом, без сопровождения медицинского работника»,



— рассказывает замдиректора территориального центра медицинских катастроф Челябинской области по гражданской обороне Игорь Беспалов.

«Медицинская сортировка играет исключительно важную роль для будущего выздоровления нашего пострадавшего. Есть, как вы знаете, правило „золотого часа“, в течение которого необходимо оказать помощь. И чем меньше минут мы потеряем здесь, на месте, тем больше времени будет у хирургов, у реаниматологов для восстановления здоровья таких пострадавших», — добавляет он.

Когда с пострадавшими определились, начинается ликвидация последствий крупного затора — с привлечением спецтехники для очистки дорожного полотна и смыва горюче-смазочных материалов. Ее предоставляют управление федеральных дорог «Южный Урал» и министерство дорожного хозяйства.

«Одной из задач федерального дорожного агентства является обеспечение безопасности дорожного движения. Это, в том числе, восстановление дорожного покрытия, Устройство электроосвещения, дорожных знаков, барьерного ограждения и много других связанных с этим других работ. Сегодняшние учения имеют очень большое значение. Мы можем в реальном времени отработать определенные навыки, поставленные задачи, которые впоследствии в реальной жизни спасут не одну жизнь», — комментирует и. о. замначальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Гусев.

Всего к ликвидации последствий условного ДТП были привлечены 29 человек и 13 единиц техники. Как говорит полковник внутренней службы Алексей Костюченко, все службы отработали на должном уровне, хотя не без шероховатостей:

«Экипировка, оснащенность служб, уровень подготовки личного состава вопросов не вызывают. Но отмечу: при ликвидации последствий подобного рода ДТП счет идет на секунды. Это значит, не должно быть никаких заминок в плане принятия определенных решений. Но одновременно важна не скорость, важно качество проведения работ, чтобы не усугубить обстановку. Главное — спасти пострадавших, если их нет, то наша задача — минимизировать ущерб от происшествия, от аварии и не допустить масштабного загрязнения окружающей среды».

Полковник добавил, что в ходе учений были допущены небольшие ошибки, они касаются общего взаимодействия. Работу над ними обязательно проведут.

Ближе к концу года планируется еще тренировка — по ликвидации ДТП, спровоцированных крупным затором.