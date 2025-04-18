На субботнике в городском бору Челябинска впервые разделяют собранный мусор

Экологическую акцию посвятили 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне

В Челябинском городском бору 19 апреля проходит субботник. Более сотни человек из нескольких организаций поделили территорию бора на сектора и приступили к очистке. Для пластика, стекла, металла и смешанного мусора — отдельные пакеты.

Бор — особо охраняемая природная территория. Он считается реликтовым, так как сформировался в древние времена. Об этом напомнил участникам акции замгубернатора Челябинской области Александр Козлов.





«Наша задача — не только пользоваться этим чудом в рекреационных целях, но и оставить бор в таком же неизменном виде будущим поколениям», — отметил вице-губернатор.

Площадь Челябинского городского бора составляет более тысячи гектаров. Год назад решением губернатора была увеличена охранная зона вокруг бора — с 15 до 77 гектаров, сообщил Алексей Козлов.

В экологической акции к юбилею Победы участвуют представители организаций «Движение первых», «Мы вместе», Российский союз сельской молодежи, ГУФСИН, Министерство экологии, ООПТ.

Субботники — это часть работы представителя ГБУ «Особо охраняемые территории Челябинской области» Юлии Прокошиной. Мы спросили Юлию, что чувствуют волонтеры, когда убирают мусор, который оставили другие люди.





«Чувствуем боль за то, что люди таким хамским образом относятся к территориям, которые мы пытаемся сохранить. И очень надеемся на экологическую ответственность, которую стараемся привить им, проводя различные эколого-профилактические мероприятия», — ответила Юлия Прокошина.

Эколог выразила надежду, что с каждым годом обстановка будет становиться все лучше и лучше. Кстати, сотрудники ООПТ фиксируют: на субботниках год от года мусора становится все меньше.

В этом году впервые волонтеров попросили разделять собранный в бору мусор. В разные мешки складывают пластик, стекло, металл и смешанные отходы. Значит, это уже не мусор, а сырье, которое затем можно будет переработать. Бывалые участники субботников говорят, что чаще всего находят среди деревьев и кустов пластиковые и стеклянные бутылки.

Надо сказать, что субботнику предшествовала определенная подготовка. Участники обработали обувь и одежду репеллентами. Им выдали перчатки и мешки, назначили старшего группы и объяснили маршрут. И только потом отпустили в бор.





По итогам акции обещают наградить ее участников за самые необычные находки, сделанные во время субботника.



