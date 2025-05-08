На сцене Челябинского театра драмы показали «Мадемуазель Нитуш»

Постановку посмотрел губернатор Алексей Текслер

В Челябинске гастроли Театра имени Евгения Вахтангова продолжились спектаклем «Мадемуазель Нитуш» с Марией Ароновой в главной роли.

Фотокорреспондент ИА «Первое областное» побывала на постановке.

















Солидный музыкальный педагог создает довольно легкомысленные оперетты, в то время как молодая ученица монастырского пансиона грезит о театре... Знакомая история, не правда ли? Постановка Владимира Иванова представила новое видение оперетты, сохранив при этом ее уникальный шарм, элегантность, остроумные шутки, великолепное пение, игривые танцы и легкий, ироничный стиль игры.









Артистов Театра имени Евгения Вахтангова на сцене приветствовал губернатор Алексей Текслер.















