На семейном фестивале в Верхнем Уфалее 9-летний мальчик выполнил 56 отжиманий

На один день город превратился в справочно-развлекательный центр

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» сегодня, 23 августа, прошел в Верхнем Уфалее. Для гостей праздника организовали множество мастер-классов и развлекательную программу, а представители министерств помогали горожанам находить решения наболевших проблем. Немало было и благодарностей на имя губернатора и главы города, сообщили организаторы.

Гостей фестиваля поприветствовали и.о первого замминистра физической культуры и спорта Челябинской области Анна Кодина и глава Верхнего Уфалея Андрей Рябенко.

«Каждый из вас очень важен для нас, поэтому сегодня гости могут обратиться в любой из органов власти и решить какую-то свою проблему. Мы рады, когда видим довольные лица наших горожан, и мы счастливы делать Челябинскую область лучше!»— отметила Анна Кодина.

На площадках Минсоца и Минкульта для горожан провели множество интересных мастер-классов. Например, все желающие могли научиться выжигать картинки на фанере, шить мягкую книгу или познать азы игры на фортепиано. Впервые за историю фестиваля гости могли сделать моментальную фотографию с его логотипом и оставить себе на память.

На площадке Минспорта проходил мастер-класс по армрестлингу. Охотно горожане сдавали нормы ГТО. Ну и как же без рекордов? Девятилетний мальчик выполнил 56 отжиманий, а 15-летний юноша — 24 подтягивания.

На площадке фонда «Защитники Отечества» самым актуальным запросом был поиск пропавших в зоне СВО. Местные жители также сдавали тесты ДНК, чтобы найти бойцов, которые не выходят на связь. Один из вопросов решили прямо на месте: семье помогли закрыть кредит погибшего участника спецоперации. Также обращались с вопросами о санаторно-курортном лечении и мерах поддержки.

Волонтеры движения «Союз женщин России» плели маскировочные сети и собирали гуманитарную помощь.

На фестивале также проходила ярмарка вакансий, на которой присутствовали представители градообразующего предприятия. Молодежь с интересом проходила профориентационные тесты. Судя по результатам, их интересуют спасательная и ветеринарная сферы.

В приемную поступило большое количество благодарностей на имя губернатора Алексея Текслера — за организацию фестиваля и меры поддержки для семей и участников СВО. Одна из местных жительниц предложила проводить лекции с детьми на тему культурного воспитания.

А еще те, кто пришел на фестиваль с паспортом, смогли за пару минут подключить СМС-информирование о налоговой задолженности. Эта услуга также пользовалась большой популярностью.

В понедельник, 25 августа, семейный фестиваль приедет в Нязепетровск.