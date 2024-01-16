На льду озера Тургояк построили часовню из снега

На Крещение здесь прочитает молебен владыка Алексий

На озере Тургояк к Крещению достраивают часовню из снега, которая будет похожа на первую церковь Миасса — храм апостолов Петра и Павла, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Часовня возвышается над крещенской прорубью. Православные смогут встретить здесь праздник и окунуться в ледяную купель. В среду, 17 января, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит в ледяной часовне молебен на начало доброго дела с чином малого освящения воды.

Часовенка построена по инициативе предпринимателя и путешественника Владимира Горнова. Причем возводится она не первый год, но проект сооружения раз от раза меняется. Например, в прошлом году часовня напоминала строящийся в Челябинске Христорождественский собор. А в этом ее решили сделать похожей на первую церковь Миасса — храм апостолов Петра и Павла, который был построен в 1807—1815 годах.

Кстати, именно в этом храме в 1920‑х годах служил священномученик Василий Носов, которого в 2023 году причислили к лику местных святых. Увы, но храм был разрушен в середине 1930‑х годов, а Василия Носова тогда расстреляли.

В Челябинске на Крещение освятят пять иорданей.



Спасатели Челябинской области напомнили о безопасности во время крещенских купаний. Среди рекомендаций — отказ от погружений в необорудованных местах.

