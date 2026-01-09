На катке Лыжной базы Челябинска можно прокатиться с Чебурашкой

Жители города выбирают активный отдых

Пятница и каникулы — лучшее время, чтобы всей семьей отправиться на каток. А если там катается сам Чебурашка, то повода искать не надо. На большом катке на Лыжной базе Челябинска сегодня ажиотаж.





На коньки встали все — от мала до велика. Даже самые юные челябинцы учатся стоять на коньках, пусть пока им в этом помогают мамы.





Новогодняя праздничная атмосфера царит на катке. Украшает вид нарядная елка, возле которой можно сделать еще и селфи.





Кстати, Лыжная база недавно сменила собственника. Новым владельцем стал федеральный девелопер «Брусника», который сохранил все прежние зимние активности для горожан.