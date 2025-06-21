На челябинском Сабантуе ели чак-чак, боролись на поясах и чествовали победителей

Без дождя в эти дни никуда — от него спасали навесы, зонты и дождевики

Челябинский Сабантуй отгремел и отплясал 21 июня в парке Гагарина. Он стал ярким, массовым праздником, несмотря на дождливую погоду.





Парк Гагарина сегодня был пронизан теплом. Национальный колорит звучал во всем — даже каменные лебеди примерили головные уборы башкир и татар.





Праздник открылся торжественным поднятием флага Сабантуя. Почетным гостем стал муфтий Ринат Раев. Гостей приветствовал начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов. Городской Сабантуй также посетил челябинский силач Эльбрус Нигматуллин.





На аллеях развернули юрты, разместили выставки предметов быта. Челябинцы включались в мастер-классы по изготовлению национальных головных уборов и украшений, а также конкурсы и национальные игры.





Гости праздника угощались национальными блюдами, в том числе сладким чак-чаком.





На сцену выходили народные коллективы в ярких костюмах. Тучи над Челябинском разгоняли творческие коллективы из Татарстана, Башкортостана, Челябинска и области.





Посетители танцевали прямо под дождем, что только добавило веселого настроения и сплочённости.





Для детей работала отдельная сцена с развлекательной программой, а также проводились спортивные состязания и традиционная борьба куреш.

Завершился Сабантуй награждением победителей конкурса макетов юрт «Традиции Сабантуя».

Несмотря на капризы погоды, Сабантуй собрал множество гостей и стал настоящим праздником дружбы народов Южного Урала.



