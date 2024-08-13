Мягкие роды стали доступны пациенткам Челябинского перинатального центра

Разнообразные аксессуары призваны максимально облегчить процесс

В Челябинском областном перинатальном центре открылся мягкий родильный зал. По словам врачей, создание такого помещения — это не только дань современным требованиям, но и обеспечение максимально комфортных условий даже для тех женщин, чья беременность протекает с осложнениями.

«У нас здесь может родить абсолютно любая женщина — и с преждевременными родами, и при осложненном течении беременности. В других местах так не получится. Там мягкие роды могут себе позволить только абсолютно здоровые женщины без каких-либо осложнений», — рассказывает зав. родильным отделением ОПЦ Ольга Спицина.

В родзале можно устроить полное затемнение — блэкаут (многим женщинам важно, чтобы не было яркого освещения во время родов), они могут слушать релаксирующую музыку и даже смотреть фильмы. За стеной — душ, где женщина может заглушать боли от схваток водными процедурами. Если с ней находится партнер (муж, сестра, мама), они могут ей помогать массажем и растираниями.

«В родзалах имеются кнопки вызова. Мы не навязываемся со своим контролем. КТГ пишется, мы видим, оно выведено дистанционно. Мы тихонечко наблюдаем за всем процессом, и если роженице или малышу потребуется наше внимание, наша помощь, они всегда могут нажать кнопку», — говорит старший акушер родильного отделения Наталья Манакьян.

Родильный зал, помимо всего необходимого для родов, дополнен разнообразными аксессуарами для рожениц: здесь есть большой резиновый мяч, мягкое бескаркасное кресло, специализированный стульчак, мягкие маты, а также многофункциональный стол, который способен в считанные секунды полностью менять конфигурацию по желанию роженицы.

Два часа после родов женщина и малыш находятся в родзале, а потом их переводят в семейную палату.

«Преимущество такой палаты – в пребывании пациентки совместно с родственниками. Это может быть муж, может быть мама, может, просто человек, который окажет помощь в уходе за малышом и элементарную бытовую помощь женщине в послеродовом периоде», — комментирует заведующая акушерским отделением ОПЦ Нонна Шумигай.