«Мы теперь играем в такие куклы»: что предлагают челябинские магазины современным детям

Делимся подборкой самых странных находок

Во вторые выходные июня в мире отмечают праздник древнейшей игрушки — куклы. За время своего существования кукла много раз меняла внешний вид: одевалась в костюмы по последней моде, становилась блондинкой, брюнеткой, пупсом младенцем, примеряла разные профессии, становилась русалкой. Наш корреспондент решил пройтись по магазинам игрушек, чтобы понять, во что играют современные дети. Представляем вам самые необычные и странные куклы, пугающие фигурки и неожиданные тренды в индустрии детских игр.

В целом, ассортимент всех магазинов довольно-таки одинаков. Есть и классические куклы блондинки, о которых выпускают фильмы, и коллекционные фарфоровые фигурки, и куклы младенцы. Но в целом создается ощущение, что сейчас мода на головастиков и большеглазок.

Никого уже не удивить куклами разных национальностей, оттенков, форм. Кому-то реалистичные игрушки могут даже поднять самооценку, ведь если самая известная в мире кукла может иметь лишний вес, маленький рост, быть панком, готом или просто непохожей на других, то и подрастающих девочек это не должно пугать.

Привыкли мы и к «расчлененке» в виде женской головы, то есть манекену для создания причесок. И к беременным куклам, у которых буквально нужно вскрыть живот, чтобы младенцы «увидели свет».

Правда не всем маленьким детям можно объяснить, что такое витилиго. Но можно сказать, что кукла называется «Загорел-на-пляже-в-очках».

Хотя встречаются и довольно забавные имитации современной женщины. Например, кукла на педикюре.

Особой популярностью пользуются монстры всех цветов и люди-звери. Кажется, отсюда и любовь к фурри и квадробике появляется.

В тематике монстров могут всплыть и настоящие злодеи, которых мы так не любили в детстве. Например, много в магазинах Урсулы. Правда, не очень понятно, какая девочка выберет ее вместо Ариэль. Если только мечтающая добиваться своего всеми способами. И с твердым характером.

Есть даже куклы-мороженки. У этой, например, ноги в виде рожков.

Переходим в раздел мини-пупсов. Здесь «дети» снова всех рас и размеров. Но почему-то у многих косоглазие и пучеглазие.

Очень много угрюмых и злых новорожденных. Не знаем как вы, но мы бы с такими играть не хотели...

К слову, у многих людей есть боязнь кукол — педиофобия. Если долго смотреть на некоторые представленные в магазинах игрушки, она действительно может начаться. Ведь куклы смотрят на вас хитро, странно улыбаются. Еще и напоминают девочек из фильмов ужасов.

У этого экземпляра глаза сделаны так, чтобы «смотреть» на человека с любого ракурса. Захотели бы пройтись мимо нее в темноте? А она бы проводила вас своим милым взглядом...

Некоторые сделаны очень красиво и довольно мило. Но все-таки кажется, что Бабой-ягой можно только пугать детей: «Будешь баловаться — она съест тебя ночью».

И наша вишенка на торте. Если ваш ребенок устал нянчить пупса, куклы красотки ему надоели, монстры уже не в моде, то купите ему обезьяну. В детской одежде.