«Мы просто больше не можем»: челябинский многоквартирник 3 месяца тонет в стоках

Жильцы называют причиной консервную банку

Жители челябинской девятиэтажки на Российской, 73 уже третий месяц страдают от зловония из подвала. Поначалу зайти в подъезд было нелегко: люди надевали медицинские маски, чтобы хоть как-то «спрятаться» от запаха. Сейчас они держат открытой дверь, но с наступлением холодов это будет невозможно. Корреспонденты ИА «Первое областное» заглянули в гости к жительнице первого этажа Ларисе Митрошиной, чтобы лично посмотреть на условия обитания.

«Если мы спустимся в подвал, то все сточные воды с девяти этажей будут нам по щиколотку. Конечно, мы адаптировались. Но жить с таким запахом невозможно. У нас проблемы с канализацией уже три года точно, но теперь появилась еще и такая вонь», — рассказывает Лариса Митрошина.

Вода в подвале действительно по щиколотку. Под подпольем есть дощечки — их проложили коммунальщики в один из своих визитов, когда жильцы уже буквально умоляли их приехать. Больше они заявок не принимали.

«Мы подавали заявку, сотрудники приходили, чистили коллекторы. Месяца полтора-два у нас не было этого запаха, а сейчас мало того, что запах, так еще идет испарение. Это они в четверг убрали льющуюся горячую воду. Но испарение все равно идет сюда»,— сказала женщина.

От едкого запаха страдает и второй подъезд, а в каждом, на минутку, по 36 квартир. В доме живет множество семей с детьми, в том числе и с новорожденными. Примечательно, что и цокольная вентиляция замурована. Лариса Митрошина говорит, что ее заварили сотрудники водоканала. Оттого подвал не проветривается, а все, что находится внутри, преет.

«Мы мусоропроводом пользовались, но нам его запаяли. Изначально МУП „ПОВВ“ говорило, что вся эта беда с запахом от консервной банки, якобы она застряла. Но нельзя, что ли, ее вытащить?» — задается вопросом жительница первого этажа.

Помимо отвратительного запаха, в подвале завелись муравьи. А сегодня, впервые за долгое время, коммунальщики снова наведались в дом, чтобы засыпать трубу хлором. Теперь по подъезду разлетелись мухи.

В управляющей компании пояснили, что все работы, которые зависят от них, сделаны, а подтопление не устраняется в связи с бездействием сотрудников водоканала. В самом МУП «ПОВВ» ответили быстро.

«Не всегда причиной проблем являются сети, находящиеся непосредственно у дома, поэтому нашим специалистам может потребоваться дополнительное время для выявления и устранения источника засоров. Затопление подвалов не должно происходить при надлежащем обслуживании внутридомовых систем и их герметичности. За последние три месяца (июнь, июль, август) на адрес МУП „ПОВВ“ по Российской, 73 было подано две заявки: 8 и 25 августа. 8 сентября бригада провела профилактические работы на коллекторе, включающие чистку и промывку», — пояснили в ведомстве.

В Госжилинспекцию обращений от жителей не поступало с июня. МУП «ПОВВ» отчиталось ГЖИ о проделанной работе.

«Подтопление подвала было связано с аварийной ситуацией на наружных сетях МУП „ПОВВ“ — были затоплены две секции подвала. Сейчас МУП „ПОВВ“ устранило свои нарушения, подвал находится на осушении. После просушки будет выполнена дезинфекция», — ответили в ГЖИ.

Информагентство будет следить за ситуацией и постарается помочь жителям вывести историю «на чистую воду».