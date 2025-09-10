Муниципалитеты Челябинской области будут очищать 123 новые уборочные машины

Техника — всесезонная, будет работать круглогодично

Сегодня в города и поселки Челябинской области отправились 123 новенькие уборочные машины. Техника будет чистить дороги и тротуары в 33 муниципалитетах, причем использовать ее можно будет и зимой, и летом. Где давно ждали технику и какие новинки получили южноуральские дорожники, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Тракторы, подметальные машины и пылесосы будут очищать благоустроенные зоны, скверы, парки, набережные, а также межквартальные проезды и проходы к школам, детсадам, больницам. Причем отправится техника не только в крупные Челябинск, Миасс, Златоуст, но и в малые города, и в сельские поселения.

«Сосновский округ получил 10 единиц техники, а на экономию мы еще отыграем грейдер. Машины будут использоваться круглый год, будем работать на них и на благоустройстве, и на подготовке к разным работам на общественных территориях. Уже планируем закупить к ним измельчители веток, которые в субботниках будут участвовать, прицепы и емкости для подвоза воды. Эта техника — большое подспорье, она была очень нужна», — поделился глава Сосновского муниципального округа Евгений Ваганов.

Почти вся техника — отечественная, в том числе производства ЧТЗ и завода Колющенко. Есть белорусская — тракторы «Беларус» отправились в Кусинский округ, а в Катав-Ивановский — машина на базе «Беларуса».

«Цель этой закупки — в том числе поддержать нашего производителя. Здесь трактора производства Беларуси, комбинированные дорожные машины и грейдеры приехали из различных регионов», — рассказал первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов.

Южноуральская столица получит шесть новых вакуумных подметательно-уборочных машин. Производитель из Калуги представил эту модель в начале года, а уже сегодня она отправляется в Челябинск — один из первых городов, где ее будут использовать. Техника компактная, специально чтобы проезжать по тротуарам и во дворах.

«Прежде всего она может выполнять функции поливомойки. Так, у нее есть моечный пистолет, ею можно мыть различные объекты инфраструктуры. Дополнительным всасывающим рукавом можно собирать листву с газонов или очищать урны. Ну а зимой, если установить отвал или другое оборудование вместо передней щетки, а сзади повесить посыпатель, то она может эксплуатироваться в качестве машины для уборки снега и обработки поверхности против гололеда», — рассказал директор по развитию компании «Меркатор» Алексей Черепанов.

Средства на закупку техники были выделены по поручению губернатора Алексея Текслера. Сегодня он лично осмотрел все тракторы и грейдеры и пообщался с главами муниципалитетов и дорожников. Многие отмечают необходимость машин и делятся планами на будущее: например, в Златоусте уже продумывают дополнительные усилители, которые смогут очищать сложный рельеф города. А дорожники Кунашака поделились, что у них теперь осталась одна мечта — новый грейдер.

«Задача, которую я ставлю, — существенно улучшить качество содержания улиц и дорог, обратить особое внимание на пешеходные зоны. Важно, чтобы сами жители отметили изменения к лучшему», — подчеркнул Алексей Текслер по итогам осмотра техники.

Губернатор отметил, что на прошедшем совещании глав муниципалитетов и ведомств он поручил более качественно убирать улицы во всех территориях региона. Именно для этого техника нужна не только городам, но и поселкам. При этом важно, что машины можно использовать в разные сезоны.

«Отдельное направление, которое мы обсуждаем с руководителями муниципалитетов, — это качественная эксплуатация техники. Она новая, и хотелось бы, чтобы она прослужила максимально долго. Все коллеги заверили, что будут относиться к технике надлежащим образом», — подчеркнул губернатор.