Молодые солисты челябинской оперы дебютировали в «Турандот»

Артисты поделились деталями подготовки партий после удачного выступления 15 ноября

Премьера оперы «Турандот» Джакомо Пуччини состоялась весной нынешнего года на сцене Челябинского театра оперы и балета. С тех пор прошло несколько показов чарующей постановки.

Состав оперной труппы театра молодеет, подрастают молодые артисты. Поэтому дебют каждого солиста в больших постановках привлекает внимание публики. Оркестр в «Турандот» энергетически подпитывает публику и артистов, поддерживает эмоциональный накал страстей.

«Молодые солисты придают новизну каждому спектаклю. Зрители с любопытством ожидают дебютов в наших постановках. У каждого из артистов уже сложились свои группы поклонников, которые особенно ярко поддерживают любимых солистов»,— комментирует дирижер Александр Матушкин.

Музыка Пуччини всегда предъявляет очень высокие требования к солистам оперы: нужно иметь плотный, очень мощный голос чтобы гармонично сочетаться с оркестром. Сложнейшие ритмические рисунки, размерности. Солисты, дирижер, оркестр — работа каждого в челябинском театре по высшему разряду. Подготовка артиста к вводу в репертуарный спектакль всегда отличается от работы над премьерным спектаклем. Входить в готовый спектакль гораздо сложнее.

«От артиста требуется максимальная концентрация, усиленная самостоятельная подготовка. После того, как артист сдает партию дирижеру, мы начинаем работать над мизансценами, проходим основные движения, выстраиваем пластику. Роль начинает вырисовываться, обрастает эмоциями. „Турандот“ требует повышенного внимания, у солистов сложные костюмы, двигаться и петь в которых непривычно. Мы обязательно делаем одну репетицию в костюме и с оркестром»,— рассказывает режиссер театра Тимофей Соколов.

«Турандот» — это особенный яркий восточный колорит в оперном искусстве. Идеально подобрана инструментовка, которая создает атмосферу средневекового Китая. Это финальная опера в творчестве великого композитора. Музыкальный шедевр, которым по сей день восхищается публика по всему миру.

Илья Щапин начал карьеру в театре и балета артистом хора, а сейчас уверенно дебютировал в партии китайского Императора.

«Можно сказать, что Император — первая роль в качестве солиста в нашем театре. Довольно долго настраивался на эту партию. Благодарен руководству театра за поддержку и доверие. Материал начал разучивать примерно полгода назад, когда еще не был стажером. У меня две дочки, двух и четырех лет. Они уже настоящие маленькие музыканты, сами поют и помогают разучивать материал»,— делится солист Илья Щапин.

Режиссер-постановщик Вячеслав Стародубцев и художник Вячеслав Окунев придумали и воплотили в челябинском театре необыкновенную историю. Сцена на сцене, фрагменты из фильмов Федерико Феллини, костюмы разных эпох, экзотический китайский колорит восхищают публику.

«Шикарный спектакль. Турандот стала одной из самых любимых моих партий. С точки зрения работы солиста, музыка сложная, партия довольна рваная по высоте звука. Но в целом китайская принцесса — очень интересный, характерный персонаж. Все в ней комфортно, чувствую, что моя органика идеально вписывается в эту партию»,— говорит солистка Гузелья Шахматова.



Атмосфера сказочного Китая создается не столько благодаря декорациям, сколько благодаря особенным музыкальным инструментам. В оркестре за сказочную атмосферу отвечают ксилофон, китайский колокольчики, бас-кларнет. Их волшебные тембры услаждают слух публики, оставляют неповторимое впечатление от причудливой музыки. С особым восторгом публика встречает каждый выход троицы императорских министров — Пинга, Панга и Понга. В этих партиях публика увидела солистов Дмитрия Никитина, Александра Бабаева и Никиту Забетчука.

«В труппе театра я совсем недавно. „Турандот“ стала первой постановкой, в работе над которой я принимал участие с самых первых дней. Это классно! Я знаю весь спектакль от начала и до конца. Знаю кто и когда должен вступать, партии многих героев уже выучил наизусть. В музыке Пуччини есть чувства. Каждый раз ощущаешь переживания, возможно, это отзываются мысли композитора в момент создания музыки»,— восхищается солист Никита Забетчук.

Стоит отметить, что хор в опере «Турандот» становится полноправным действующим лицом. Для других опер Пуччини это не характерно. Хор оперной труппы челябинского театра по праву считается одним из самых лучших в стране. Некоторые нынешние солисты оперы начинали карьеру как артисты хора. Например, бас Артур Садиков, который в опере «Турандот» вышел в партии царя Тимура.

«Важно, что в нашем театре есть возможность артистам расти в творческом плане. Большое дело, когда артист знает традиции театра, принципы работы, репертуар, культуру театра и может в этом же театре пройти разные этапы карьерного роста. Знаю, что не в каждом театре есть стажерская группа, поэтому особенно ценно, что наши молодые артисты растут на репертуарных спектаклях»,— размышляет солист Артур Садиков.

Жемчужина оперы «Турандот» — ария принца Калафа «Nessun dorma» из последнего акта спектакля. Публика затаив дыхание ждет появления солиста, рукоплещет каждой удачной ноте. Александр Павлов с блеском справился со сложнейшей задачей тенорового репертуара.

«Чувствую, что сегодня случился особенный спектакль. Каждый идеально звучал, все сложилось наилучшим образом»,— комментирует солист Александр Павлов.

В следующий раз насладиться оперой «Турандот» можно будет только в 2025 году.