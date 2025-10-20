Молодая семья открыла в Челябинске спортклуб по боевым единоборствам

Виктор и Сабина Михайловы планируют проводить тренировки не только для юных атлетов, но и их родителей

В Челябинске открылся новый спортивный клуб «Кураж» под руководством чемпиона мира по кикбоксингу Виктора Михайлова. Проект станет уникальной площадкой для семейных тренировок: занятия будут проводиться как для детей, так и для их родителей. На торжественном открытии присутствовали почетные гости и представители спортивного сообщества. А наш корреспондент восхитился трогательной реакции родителей чемпиона и его супруги Сабины. Они с гордостью наблюдали за первыми шагами своих детей в мире единоборств и едва сдерживали слезы радости.

В небольшом помещении на втором этаже в современном жилищном комплексе города по-домашнему тепло и уютно. В центре зала ринг с белым настилом, рядом с ним по бокам боксерские груши, чуть дальше — еще одна площадка для тренировок.

Здесь нет каких-то изысков и просторной территории, но сделано со вкусом. Так встретил гостей спортклуб «Кураж», к открытию которого Виктор и Сабина Михайловы готовились почти полгода. Он еще не успел начать свою работу, а уже стал для них почти вторым домом.

«Мы тут жили днями и ночами, делали ремонт, красили стены, устанавливали ринг, а еще старались создать теплую и уютную атмосферу. Искали именно светлое помещение с окнами, а не в подвальном помещении. И нашли то, что хотели», — рассказал Виктор Михайлов.

Виктор и Сабина Михайловы вложили в этот проект не просто силы, а частичку себя. Как признается чемпион, мечта о собственном клубе жила в нем еще во время спортивной карьеры. Но его цель глубже, чем просто растить новых звезд. Вместе с супругой они задумали создать семейную атмосферу, где тренировки стали бы общим делом для детей и их родителей.

«Этот клуб стал для нас вторым домом. Много сил и времени вложили в то, чтобы он стал таким, каким вы его видите. Все самые важные вопросы решал, конечно же, Виктор. Но и ко мне обращался за советом. Конечно же, я тоже рада тому, что у нас все получилось, но в первую очередь довольна тем, что супруг смог осуществить свою мечту», — рассказала нашему корреспонденту Сабина.

На церемонию открытия спортклуба пришли известные в Челябинске спортивные руководители и тренеры, а также те, кто помог молодой семье открыть такой клуб. В качестве почетного гостя обратилась к ребятам заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова.

«Для любой матери и отца нет ничего важнее видеть, как твой ребенок взрослеет и начинает делать самостоятельные шаги. Мне приятно видеть родителей Виктора и Сабины и то, какое чувство гордости они испытывают за своих детей. Этот зал стал логичным продолжением спортивной карьеры Виктора. И я уверена, что у его детища светлое и хорошее будущее», — отметила Маргарита Павлова.

Виктор Михайлов поблагодарил всех людей, которые помогли ему в открытии заведения. За всем происходящим на импровизированной сцене у ринга внимательно наблюдали его родители. Они едва сдерживали слезы. Только они знают, каких трудов стоили его сыну как победы в кикбоксинге, так и открытие этого спортзала.

Заниматься с ребятами будут известные в Челябинске боксеры. Среди них недавно завершившая карьеру Ева Никитина и ее коллега Данил Вильмс. Они начинающие специалисты, но горят желанием помочь ребятам полюбить боевые единоборства. Помогать им в тренерской деятельности будет и Виктор Михайлов.

Теперь в жизни спортсмена и его семьи начинается новая глава. С поддержкой супруги, благословением родителей и помощью друзей «Кураж» готов стать кузницей не только чемпионов, но и характеров. Впереди у молодой команды самая важная работа — привить новому поколению любовь к спорту и уверенность в своих силах.