Многонациональная, яркая, современная: Челябинская область глазами фотографов

Регион активно развивается вместе с большой страной

Россия — огромная страна с великими достижениями, уникальной природой и уникальными талантливыми и дружелюбными людьми. Ко Дню России мы собрали небольшой фоторепортаж из снимков наших фотокорреспондентов, отображающих яркую и интересную жизнь нашей малой Родины — Челябинской области. Смотрим!

Челябинская область — спортивный регион. Регулярно наши спортсмены участвуют во всероссийских и международных соревнованиях и становятся призерами.

Отдельно выделим Парижский полумарафон, который в этом году прошел уже в девятый раз и собрал рекордное количество участников. Это настоящий бренд Челябинской области.

Отдельная история — Парижская неделя моды, которая в этом году прошла во второй раз в рамках полумарафона. Свои коллекции представили южноуральские и не только дизайнеры. В следующем году Парижская неделя моды станет самостоятельным мероприятием.

Челябинская область — многонациональный регион. И культуру каждого народа здесь уважают. Об этом свидетельствуют различные фестивали и мероприятия.

Регион идет в ногу со временем. Именно поэтому здесь часто проводят фестивали современного искусства.

В Челябинской области особое внимание уделяют комфорту жителей. Строят новые школы, детские сады, ремонтируют больницы, возводят ФАПы. Особое внимание уделяется дорогам. В этом году, например, в порядок приведут свыше 700 километров дорог.

В Челябинской области уникально все: природа, люди...

Здесь каждый может найти занятие по душе и развиваться в том направлении, которое ему нравится.

На Южном Урале живут счастливые люди.

С Днем России!